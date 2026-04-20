Alumbrera: el Gobierno cerró el proceso participativo y habrá un nuevo informe ambiental

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Minería y el equipo evaluatorio interinstitucional, dio por finalizado el proceso de Participación Ciudadana y Audiencia Pública en el marco de la evaluación de la novena actualización del Informe de Impacto Ambiental para la reapertura del proyecto Bajo La Alumbrera, presentado por Minera Alumbrera.

Durante los últimos días de marzo y abril se desarrollaron instancias clave que incluyeron tres charlas técnicas y dos audiencias públicas, con una participación cercana a mil personas provenientes de las comunidades del área de influencia directa del emprendimiento minero.

Las actividades se distribuyeron en distintas localidades estratégicas como charlas técnicas en Santa María, Belén y Andalgalá y audiencias públicas en Hualfín (Belén) y Andalgalá. Estas instancias permitieron canalizar la intervención de vecinos, instituciones y actores vinculados al sector, consolidando un espacio de intercambio en torno a los impactos del proyecto.

Evaluación integral y acceso a la información

En paralelo a las audiencias, se llevaron adelante fiscalizaciones interinstitucionales y comunitarias, junto con consultas tanto físicas como digitales al expediente. Este esquema buscó garantizar el acceso a la información pública ambiental bajo los principios de transparencia, participación y control social.

El proceso fue diseñado para fortalecer el vínculo entre el Estado, la comunidad y la empresa minera, promoviendo un ámbito de diálogo abierto y constructivo. En ese contexto, las diferentes instancias permitieron recabar opiniones, observaciones y consultas vinculadas a múltiples dimensiones del proyecto.

Entre los principales ejes abordados se destacaron:

Aspectos ambientales y sociales

Relación con las comunidades

Condiciones laborales

Desarrollo de proveedores locales

Asimismo, se analizaron temas considerados prioritarios dentro de la evaluación integral, como:

Gestión del recurso hídrico

Planes de cierre progresivo

Monitoreo ambiental participativo

Generación de empleo

Impulso a proveedores locales

Observaciones y exigencia de un nuevo informe

Como resultado del proceso participativo, el organismo minero resolvió solicitar a la empresa la presentación de una nueva versión del Informe de Impacto Ambiental. Esta decisión se fundamenta en las observaciones realizadas por distintos actores, entre ellos:

El Equipo Técnico del Municipio de Andalgalá

Miembros de la comunidad

Referentes de instituciones intervinientes

La ministra de Minería, Teresita Regalado, confirmó esta definición al señalar que la empresa deberá incorporar todas las observaciones surgidas tanto del equipo técnico municipal como de las instancias participativas desarrolladas durante el proceso.

En este escenario, la compañía contará con un plazo determinado por la autoridad de aplicación para presentar la documentación actualizada, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Solo a partir de esa nueva presentación podrá darse continuidad a la evaluación integral del proyecto.

Articulación institucional

El proceso contó con la participación de una amplia red de actores institucionales y sociales, lo que evidencia la dimensión del análisis en curso. Entre los participantes se incluyeron:

Profesionales y técnicos de los ministerios de: Minería Gobierno, Seguridad y Justicia Trabajo, Planificación y Recursos Humanos

Intendentes de Santa María y Belén

Equipos técnicos municipales y de los Concejos Deliberantes

Asambleas ciudadanas

Representantes de la Cámara de Proveedores

Autoridades de la empresa responsable del proyecto

Esta articulación permitió integrar miradas diversas en torno a la posible reapertura de Bajo La Alumbrera, prevista para un período de cinco años, con foco en la producción de cobre y oro.

Un modelo en evaluación

Desde el Ministerio de Minería se reafirmó el compromiso de avanzar en procesos de evaluación rigurosos, participativos y transparentes, que contemplen tanto la protección ambiental como el desarrollo productivo de la provincia.

En ese marco, la incorporación de las observaciones surgidas de la ciudadanía y de los equipos técnicos se posiciona como un elemento central en la toma de decisiones. El objetivo es consolidar un modelo de actividad minera que promueva crecimiento económico, generación de empleo local y fortalecimiento de proveedores locales. El cierre de esta etapa participativa no implica el final del proceso, sino la apertura de una nueva instancia técnica, donde el contenido del informe revisado será determinante para definir el futuro del proyecto Bajo La Alumbrera.