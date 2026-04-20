El Gobierno elevó el proyecto para derogar la Emergencia en Discapacidad e implementar nuevos requisitos

En un movimiento que busca reordenar el eje del debate parlamentario, el oficialismo avanza con la apertura de dos discusiones que ya habían marcado la agenda legislativa en 2024 y 2025. Se trata de iniciativas que combinan alto impacto social con fuerte contenido presupuestario: por un lado, el financiamiento de las universidades nacionales y, por otro, una nueva propuesta vinculada a la Emergencia en Discapacidad, bajo la denominación de proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez.

El primero de estos proyectos ya se encuentra en el Congreso desde febrero y comenzará a tratarse en las próximas semanas en las comisiones de Educación y Presupuesto, presididas por Alicia Fregonese (PRO) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza). El segundo, en tanto, ingresó el último viernes, consolidando así una ofensiva legislativa que busca instalar nuevas prioridades.

Financiamiento universitario: equilibrio entre demanda y presupuesto

El proyecto oficial de financiamiento universitario apunta a armonizar las necesidades estructurales del sistema educativo con las previsiones reales del Presupuesto vigente. A diferencia de la norma impulsada por la oposición en 2025, esta iniciativa evita hacer referencia a ejercicios anteriores y se concentra en la planificación futura.

Entre los principales lineamientos definidos por el Ejecutivo, se destacan:

Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad estudiantil .

. Garantizar condiciones laborales y salariales para docentes y no docentes.

Implementar plenamente los convenios colectivos de trabajo.

Fortalecer la enseñanza mediante mayor inversión en tecnología.

Impulsar la formación continua del personal educativo.

Además, el proyecto incluye el acceso a la educación superior gratuita a través del refuerzo de programas de becas estratégicas. También contempla una recomposición de partidas para cubrir gastos de funcionamiento dentro del Presupuesto vigente y una actualización específica para los hospitales universitarios, con el objetivo de asegurar el financiamiento del sistema de salud universitario.

La oposición y la presión por la ley vigente

En contraposición, un grupo de legisladores de distintas fuerzas políticas insiste en la aplicación inmediata de la ley sancionada el año pasado, que fue impulsada por la oposición y ratificada tras el veto presidencial.

Esta normativa establece:

Actualización de salarios docentes y no docentes.

Incrementos no inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Recomposición de becas estudiantiles según inflación acumulada.

Aumento del presupuesto universitario y mejora en partidas de funcionamiento.

El conflicto escaló al ámbito judicial, donde se produjo un fallo que emplaza al Ejecutivo a cumplir con estas disposiciones. Sin embargo, la administración de Javier Milei decidió apelar la decisión y presentó un recurso ante la Corte Suprema para suspender la aplicación de la ley, al tiempo que promueve su propio proyecto en el Congreso.

Emergencia en discapacidad: un debate que se reabre

La situación en torno a la Emergencia en Discapacidad sigue una dinámica similar. La ley sancionada en 2025 también enfrenta presiones para su implementación, acompañadas por fallos judiciales que instan a su cumplimiento.

En paralelo, el oficialismo presentó un nuevo proyecto que pone el foco en el fraude en las pensiones por invalidez, destacando un crecimiento exponencial en las pensiones no contributivas:

De 76.000 beneficiarios en 2003

A 1.200.000 en 2023

El Gobierno subraya que este incremento no tiene precedentes comparables, incluso en contextos internacionales extremos.

La iniciativa propone:

Garantizar un financiamiento sostenible del sistema.

del sistema. Fortalecer a los prestadores mediante: Regularización de deudas tributarias. Condonación de intereses. Refinanciación de planes de pago.

Implementar compensaciones arancelarias ágiles.

Actualizar valores del sistema de prestaciones.

Sostener pensiones cuando corresponda al Estado nacional.

Impulsar políticas de inclusión y prevención.

Adorni en el centro de la escena

En este contexto de alta intensidad legislativa, se suma un factor político adicional: la inminente presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril.

La sesión informativa llega en medio de un clima cargado por denuncias e investigaciones judiciales que involucran al funcionario, incluyendo:

Viajes en aviones privados a Punta del Este.

Un viaje de su esposa a Estados Unidos como parte de una comitiva oficial.

Un presunto incremento patrimonial vinculado a la compra de departamentos.

Diputados del interbloque Unidos lo denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito y cuestionaron el financiamiento de sus viajes al exterior.

Desde el oficialismo aseguran que Adorni responderá exclusivamente sobre su gestión. Sin embargo, el volumen de preguntas enviadas —cerca de 4800— refleja la magnitud del desafío político. Muchas de estas consultas exceden la gestión y se adentran en su situación judicial.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó el clima de la jornada con una frase elocuente: "Será una sesión picante, compren pochoclos".

Un escenario de alta tensión institucional

Con proyectos que reeditan debates recientes, fallos judiciales en disputa y una sesión informativa cargada de expectativas, el Congreso se encamina a semanas de alta tensión política e institucional. El oficialismo busca imponer su agenda con nuevas iniciativas, mientras la oposición redobla la presión por el cumplimiento de leyes ya sancionadas.

En ese delicado equilibrio entre legislación, justicia y estrategia política, se define no solo el rumbo de políticas clave, sino también el tono del debate público en un año marcado por la confrontación.