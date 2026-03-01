La "motosierra" sobre el Estado: más de 62.000 empleos públicos perdidos en la era Milei

La dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), junto con empresas y sociedades del Estado, continúa reduciéndose bajo la administración de Javier Milei. Desde que asumió la presidencia, más de 62.000 empleos públicos se perdieron, en un proceso que refleja con cifras concretas la política de ajuste sobre el aparato estatal.

El último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el pasado viernes expone con detalle la magnitud del recorte. Allí se evidencia que el sector público fue uno de los principales destinatarios de la denominada "motosierra" libertaria, concepto que sintetiza la política de reducción del gasto y del tamaño del Estado impulsada por el Ejecutivo.

En términos acumulados, el impacto es significativo: entre 2024 y 2025 se perdieron 60.423 puestos de trabajo en la APN. La comparación interanual y la evolución mes a mes muestran una tendencia consistente hacia la contracción.

Radiografía de enero: una caída que no se detiene

La APN inició el año con 278.705 personas, lo que representa:

1.415 empleados menos respecto a diciembre (-0,5%).

21.258 menos en comparación con enero de 2025 (-7,1%).

El dato se vuelve aún más elocuente al contrastarlo con el punto de partida. En enero de 2024, el sector público contabilizaba 333.784 puestos. Con el último registro difundido por el INDEC, la APN acumula una caída del 16,5% desde entonces.

Este descenso no responde a un único segmento del Estado, sino que atraviesa distintas áreas de la estructura administrativa, con comportamientos dispares pero con saldo mayoritariamente negativo.

Sectores bajo la lupa: dónde se recortó y dónde creció

El informe permite desagregar la evolución por tipo de administración. Allí se observa que solo un sector mostró crecimiento durante enero, mientras que el resto registró reducciones.

Administración centralizada

Fue el único segmento que aumentó su dotación.

Pasó de 38.940 a 39.686 empleados.

Registró un incremento del 1,9%.

Administración descentralizada

Se redujo un 1,3%.

Pasó de 116.222 a 114.725 empleados.

Administración desconcentrada

Cerró enero con 21.318 empleados.

Perdió 415 puestos de trabajo.

Representó una baja del 1,9% respecto a diciembre.

Otros entes

Pasaron de 14.041 a 13.980 empleados.

Implicó una reducción del 0,4%.

El comportamiento heterogéneo muestra que, aunque la administración centralizada experimentó un leve crecimiento, el saldo general se mantuvo contractivo debido a las caídas en las demás áreas.

Empresas y sociedades del Estado: ajuste también en el entramado productivo

El recorte no se limita a la estructura administrativa tradicional. Las empresas y sociedades del Estado también registraron una disminución de personal durante enero.

Perdieron 188 empleados en el mes.

Redujeron su dotación un 0,2%.

Quedaron con 88.996 empleados.

Estos números se suman al retroceso acumulado en la APN y completan el cuadro de ajuste sobre el empleo público en sentido amplio.

Una transformación estructural en cifras

La comparación de los datos permite dimensionar el alcance del proceso. En enero de 2024, el sector público contaba con 333.784 puestos. Hoy, la APN registra 278.705 trabajadores. La diferencia traduce en números el rediseño del Estado impulsado por la actual administración.

El acumulado de más de 62.000 empleos públicos perdidos desde la asunción presidencial se inscribe dentro de una política que apunta a reducir el tamaño del aparato estatal. La evidencia estadística del INDEC confirma que la contracción no fue episódica ni aislada, sino sostenida en el tiempo.

La caída del 16,5% en poco más de un año revela un proceso de reconfiguración profunda en la estructura de personal del Estado nacional. Mientras la administración centralizada mostró un leve repunte mensual, el conjunto del sistema continúa exhibiendo una tendencia descendente.

En ese marco, el informe oficial no solo cuantifica despidos o bajas, sino que permite trazar una radiografía precisa de cómo y dónde impactó la política de ajuste. La evolución de las cifras será clave para evaluar la continuidad o eventual desaceleración de este proceso en los próximos meses.