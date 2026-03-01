Un Milei fortalecido hablará este domingo ante la Asamblea Legislativa de más reformas

Javier Milei volverá este domingo al recinto de la Cámara de Diputados para inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias. La ceremonia tendrá una impronta particular: se realizará a las 21, con una estética propia del prime time nocturno, y estará atravesada por una expectativa cuidadosamente construida desde la Casa Rosada.

El Presidente ofrecerá una alocución cuya extensión está definida: una hora. Sin embargo, el contenido específico del mensaje se mantiene bajo un fuerte hermetismo. Más allá de algunos trazos generales que fueron deslizados desde Balcarce 50, el núcleo del discurso permanece resguardado.

Bajo la atenta mirada de su asesor estratégico, Santiago Caputo, Milei se prepara para una intervención que, según admiten fuentes libertarias, busca generar impacto a partir del "factor sorpresa".

Un discurso cerrado "bajo siete llaves"

El mensaje presidencial fue elaborado durante la última semana por el propio mandatario junto a su asesor predilecto. El texto se terminó de definir el jueves y, desde entonces, quedó "bajo siete llaves".

El nivel de reserva fue tal que incluso varios integrantes del equipo de comunicación de La Libertad Avanza (LLA) no lograron acceder a pistas concretas sobre el contenido que el economista expondrá ante la Asamblea Legislativa. Para el oficialismo, esta estrategia responde a una lógica clara: evitar filtraciones que desactiven el impacto del anuncio. "Si se vende todo el discurso antes del domingo pierde todo interés posible y la idea es que Milei sorprenda", resumen en LLA.

La intención es que la sociedad permanezca completamente pendiente de las palabras del Presidente durante la apertura, tal como ocurrió en ocasiones anteriores en las que el jefe de Estado inauguró las sesiones ordinarias.

Las líneas anticipadas desde Balcarce 50

Aunque el contenido fino permanece en reserva, desde el entorno presidencial se adelantaron algunos ejes que podrían estructurar la exposición.

Uno de los puntos centrales estará vinculado a la necesidad que tiene Milei de mostrar que impulsará más de 40 reformas legislativas relativas a los ministerios que componen la estructura del Gobierno.

Entre las claves del mensaje se destacan:

El impulso de más de 40 reformas legislativas.

Posibles precisiones sobre la hoja de ruta del Ejecutivo.

La referencia al punto de partida de su gestión y la herencia recibida.

La mención a los cambios que el Gobierno pudo instrumentar.

Críticas a empresarios a los que acusa de haber dejado "en evidencia un sistema corrupto".

Desde el oficialismo se habla del inicio de "el año más reformista de la historia", una definición que marca el tono con el que el Ejecutivo buscará encarar la nueva etapa parlamentaria.

La confrontación con empresarios

El discurso podría incluir también un capítulo dedicado a la pelea que el Presidente mantiene con determinados empresarios. En los últimos días, Milei utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas.

En particular, el jefe de Estado tiene entre ceja y ceja a:

Paolo Rocca, CEO de Techint.

Javier Madanes Quintanilla, hombre fuerte de Fate y Aluar.

Con ambos protagonizó un duro enfrentamiento a lo largo del año y no dejó de cuestionar su accionar. "Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente", expresó el Presidente en redes sociales.

Esa frase podría funcionar como anticipo de un tono confrontativo que, eventualmente, se traslade al recinto legislativo.

Balance de gestión y proyección

Milei llega a la apertura del período ordinario con una serie de proyectos clave para su administración convertidos en ley. Entre ellos se mencionan:

La reforma laboral.

La ley de Glaciares.

El Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Con estos antecedentes, el Presidente buscará consolidar el respaldo político necesario para continuar en la misma senda a partir del 2 de marzo, apoyado en los aliados que logró articular en el Congreso.

La combinación de reformas ya aprobadas, nuevas iniciativas en carpeta y un discurso mantenido en reserva configura un escenario de alta expectativa. El hermetismo que rodea la alocución no es casual: forma parte de una estrategia que apunta a concentrar la atención pública en una intervención de una hora que, según anticipan en el oficialismo, buscará marcar el rumbo del año legislativo y reforzar la impronta reformista del Gobierno.

