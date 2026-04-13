Ajuste en los ministerios: deberán recortar 2% en gastos corrientes y 20% en capital

En medio de un mes marcado por la tensión política y la exposición pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno nacional resolvió avanzar con una reducción de los gastos corrientes y de capital en cada ministerio, fijando además un plazo concreto para su implementación.

La decisión fue trasladada por el propio Adorni a los titulares de las nueve carteras nacionales, con un pedido específico: reducir un 2% los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital.

El planteo fue realizado durante la reunión de Gabinete que tuvo lugar el pasado lunes en Casa Rosada, donde el ministro coordinador formalizó la instrucción de ajuste en un contexto político especialmente sensible para la administración libertaria. El plazo establecido para concretar los achiques es el jueves 30 de abril, fecha que coincidirá con el cierre de un mes convulsionado para el oficialismo, atravesado por las repercusiones de la investigación que involucra al funcionario por posible enriquecimiento ilícito.

Las carteras alcanzadas por la medida

La reducción presupuestaria alcanza a las nueve áreas ministeriales que actualmente integran la estructura del Gabinete nacional.

Ministerios alcanzados por el ajuste:

Salud

Interior

Desregulación y Transformación del Estado

Economía

Seguridad

Justicia

Defensa

Relaciones Exteriores

Capital Humano

Según trascendió, desde el Gobierno aseguran que el pedido no afectará la dinámica ni el funcionamiento de las carteras, y remarcan que serán los propios ministros quienes deberán establecer prioridades internas para absorber el recorte.

En esa línea, dentro de la administración libertaria califican los porcentajes solicitados como "mínimos", en un intento por transmitir que la reducción no implicará alteraciones estructurales inmediatas en la gestión diaria.

El trasfondo político del anuncio

La definición sobre el ajuste se produce en paralelo con el escándalo por los vuelos y la compra de departamentos que tiene a Adorni en el centro de la agenda política.

Luego de la filtración vinculada a la compra de propiedades y de la controversia por sus viajes, en Balcarce 50 se debatió la necesidad de que el jefe de Gabinete se muestre activo en la dinámica de gestión, con la intención de desplazar el foco mediático de una causa judicial que suma nuevos testimonios. En ese marco, la reducción de gastos aparece también como una señal de reordenamiento interno y disciplina presupuestaria, comunicada desde la máxima coordinación política del Gabinete.

A esto se suma un compromiso institucional clave: el día 29 de abril, un día antes del vencimiento del plazo fijado para los recortes, Adorni deberá presentar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, donde ya recibió más de 4.500 preguntas de bloques opositores.

Agenda oficial y conflicto en Salud

La agenda del jefe de Gabinete no se limita al ajuste presupuestario. Este lunes, Adorni se mostrará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una actividad prevista para las 11 en el Instituto Malbrán.

La actividad contará además con la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones, en momentos en que esa cartera atraviesa un conflicto por la falta de pago de prestaciones del PAMI. En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció que prepara repudios, escraches y protestas en el organismo, por lo que la aparición pública del funcionario también quedará atravesada por el clima gremial.

Lo que viene en la hoja de ruta oficial

La imagen entre Adorni y Karina Milei podría repetirse el próximo jueves en Vaca Muerta, mientras que para el viernes está prevista una nueva reunión de mesa política, coordinada por el propio jefe de Gabinete, con el objetivo de retomar la agenda legislativa.

Así, con una fecha límite ya definida para el ajuste ministerial, el Gobierno busca ordenar el gasto en todas las carteras mientras intenta sostener la iniciativa política en medio de un escenario signado por cuestionamientos, investigaciones y presión parlamentaria.