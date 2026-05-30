  • Dólar
  • BNA $1380 ~ $1430
  • BLUE $1410 ~ $1430
  • TURISTA $1794 ~ $1794

19 C ° ST 18.26 °

Unión Radio 91.3 en vivo

El Gobierno fortalece la articulación con el sector minero para realizar mejoras en escuelas de la Puna

30 Mayo de 2026 18.41

En Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, y la Cámara Provincial de Proveedores Mineros, representada por Manuel Gómez Bello, suscribieron un convenio de colaboración institucional destinado a mejorar las condiciones edilicias de escuelas del Antofagasta de la Sierra a través de una política de articulación público-privada.

Mediante el presente convenio, se realizarán tareas de mantenimiento, reparación y acondicionamiento en establecimientos educativos de la Puna, conforme a los relevamientos técnicos elaborados por el ministerio. La iniciativa también prevé acciones complementarias de acompañamiento educativo, como la entrega de libros infantiles y jornadas de lectoescritura.

"Esta firma refleja una decisión política concreta de sumar esfuerzos entre el Estado y el sector privado para mejorar las condiciones de nuestras escuelas y acompañar a las comunidades de la Puna. Cuando trabajamos de manera articulada, las soluciones llegan con más fuerza al territorio para fortalecer la igualdad de oportunidades y acompañar el arraigo y el desarrollo de cada comunidad", destacó la ministra Soria.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el convenio expresa una agenda de cooperación institucional que vincula desarrollo productivo, responsabilidad social y fortalecimiento de la educación pública en zonas estratégicas para el desarrollo de Catamarca.

Tags
Casa de Gobierno El gobernador Raúl Jalil Minería ministra de Educación y Trabajo

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también