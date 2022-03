Alberto Fernández: "Con este acuerdo con el FMI no hay ajuste"

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves en Salta el acto en el que se formalizó la entrega de vivienda y el crédito 40 mil de su gestión de Gobierno, ocasión en la que afirmó que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no implica "ajustes" y que "nunca hubo un momento de Argentina con tanta obra pública".



Durante el encuentro, realizado en la capital salteña para la entrega de las llaves a los beneficiarios de las políticas habitacionales, el jefe de Estado se mostró esperanzado en que la aprobación parlamentaria del acuerdo con el organismo multilateral de crédito dejará un horizonte "más despejado".



"En el Senado se está debatiendo el acuerdo que firmamos con el Fondo, una deuda que nosotros no hubiéramos tomado pero que la Argentina tomó. Escucho ideas que plantean que hacer frente a las obligaciones que la Argentina tomó va a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, para que la ciencia y la tecnología siga adelante, para que las viviendas se construyan. Con este acuerdo no hay ajuste", enfatizó.

En ese marco, Fernández planteó que, en cambio, un default sí hubiera obligado a llevar adelante el supuesto ajuste denunciado: "Con este acuerdo no hay ajuste; ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default. Ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria".



"Hoy, espero y confío en que el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más. Mañana vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia, sabremos que hay un problema que no se resolvió pero que empieza a resolverse, esa deuda maldita que heredamos", añadió el mandatario.