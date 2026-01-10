Dos gigantes de la minería negocian una fusión que tendrá un fuerte impacto en Catamarca

En una operación que se prevé tener impacto sobre el sector minero de la Argentina, la anglo-australiana Rio Tinto reveló que analiza comprar la suiza Glencore.

Si lo logra, se creará la mayor compañía minera del mundo, con un valor de mercado combinado de más de US$ 200.000 millones.

Ya había habido un intento el año pasado, pero las negociaciones no prosperaron.

De hacerlo ahora, significaría el mayor acuerdo jamás realizado en una industria sobre la que Argentina tiene depositadas enormes expectativas.

Con la discusión aún pendiente sobre la ley de protección de Glaciares, el gobierno argentino viene sosteniendo su intención de parecerse a Chile en cuanto a la explotación de sus recursos naturales.

"Por qué de un lado de la cordillera se extraen minerales y del nuestro no", se preguntan en la Casa Rosada.

Glencore y Rio Tinto poseen grandes activos de cobre.

La fusión generaría un gigante minero para rivalizar con BHP Group, otro de los grandes jugadores del sector.

Según especialistas del mercado, Rio Tinto tiene una capitalización de alrededor de US$ 137.000 millones, mientras la de Glencore es de US$ 70.000 millones.

Rio Tinto, la segunda mayor minera del mundo (detrás de BHP), tiene proyectos de litio y cobre en la Argentina, como Rincón, en Salta.

Allí, RIGI mediante, espera producir unas 60.000 toneladas de carbonato de litio.

En Olaroz, Jujuy, ya tiene actividad avanzada.

Además, construye las obras de Fénix y Sal de Vida, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca.

En tanto, Glencore reactivó la mina de cobre Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, la última gran operación de ese mineral en el país, que fue cerrada en 2018.

En esa misma provincia tiene en carpeta inversiones por 3.800 millones de dólares en Agua Rica, y otros US$ 9.500 millones en El Pachón, San Juan.