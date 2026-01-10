Milei celebró el pago de la deuda y apuntó contra quienes "agitaron el fantasma del default"

El presidente Javier Milei destacó este viernes el pago de los vencimientos de deuda con bonistas privados por más de US$ 4200 millones y criticó a los economistas que habían advertido sobre un posible default. A través de sus redes sociales, el mandatario celebró la operación financiera y aseguró que el Gobierno cumplió sin recurrir a nueva deuda.

El pago, anunciado oficialmente por el Ejecutivo, se realizó mediante una combinación de depósitos del Tesoro, fondos provenientes de la privatización de las represas del sur y un acuerdo de financiamiento transitorio del Banco Central con bancos internacionales.

En su cuenta de X, Milei compartió un fragmento de una exposición del economista español Juan Ramón Rallo, quien explicó la operatoria y descartó que se haya incrementado el endeudamiento del país. "El gobierno de Javier Milei está refinanciando su deuda actual, no tomando nueva deuda", afirmó Rallo, y agregó: "No puede estar tomando nueva deuda porque tiene superávit, gasta menos de lo que ingresa".

El economista sostuvo además que este tipo de operaciones "son habituales en los países serios", aunque poco frecuentes en la Argentina "que vive defaulteando". Milei replicó el mensaje y lanzó una ironía dirigida a sus críticos: "Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin".

Cómo se realizó el pago

Según detalló la Casa Rosada, del total de US$ 4218 millones abonados, unos US$ 692 millones correspondieron a tenencias del sector público, por lo que no implicaron una salida neta de divisas. El pago neto a privados ascendió a US$ 3526 millones.

De ese monto, alrededor de US$ 2300 millones se cubrieron con ingresos provenientes de la privatización de las represas del Comahue, mientras que entre US$ 1200 y US$ 1300 millones se financiaron mediante un repo acordado por el Banco Central.

El BCRA había anunciado días atrás el cierre de un acuerdo de recompra con seis bancos internacionales por US$ 3000 millones, a un plazo de poco más de un año y con una tasa anual del 7,4%. Las entidades participantes fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander. La licitación recibió ofertas por US$ 4400 millones, casi un 50% más de lo requerido.

En paralelo, el Banco Central continúa con su programa de acumulación de reservas y, según informó, ya sumó cerca de US$ 200 millones.

Los bonos alcanzados

Este viernes la Argentina enfrentó vencimientos por US$ 4382 millones, de los cuales US$ 2695 millones correspondieron a capital y US$ 1686 millones a intereses. Los pagos incluyeron bonos Bonares, Globales y títulos denominados en euros.

De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), los principales desembolsos fueron:

Global 2029: US$ 10 de capital y US$ 0,40 de intereses por cada US$ 100 (US$ 273 millones).

Global 2030: US$ 8 de capital y US$ 0,30 de intereses (US$ 1128 millones).

Global 2035: US$ 2,06 de intereses (US$ 421 millones).

Global 2038: US$ 2,50 de intereses (US$ 285 millones).

Global 2041: US$ 1,75 de intereses (US$ 183 millones).

Global 2046: US$ 2,27 de capital y US$ 1,97 de intereses (US$ 89 millones).

En el caso de los Bonares:

AL 2029: US$ 10 de capital y US$ 0,40 de intereses (US$ 145 millones).

AL 2030: US$ 8 de capital y US$ 0,30 de intereses (US$ 1088 millones).

AL 2035: US$ 2,06 de intereses (US$ 327 millones).

AL 2038: US$ 2,50 de intereses (US$ 252 millones).

AL 2041: US$ 1,75 de intereses (US$ 27 millones).

Con este pago, el Gobierno buscó enviar una señal de solvencia y disciplina fiscal a los mercados, en un contexto en el que apuesta a consolidar la estabilidad financiera y reforzar la confianza de los inversores.