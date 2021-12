Alberto Fernández confirmó el pago de un bono de fin de año de $8.000 para jubilados

El presidente Alberto Fernández anunció este jueves un bono de fin de año por un valor de $8.000 para los jubilados que ganan el haber mínimo.

Ante jubilados que participaron de una actividad en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el Presidente subrayó: "A todos los que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 de diciembre, van a recibir un bono de $8000 para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año".

"Esto es sólo lo que les corresponde y es lo que podemos hacer. Después de dos años muy difíciles, terminemos este año un poquito más aliviados. Es lo que podemos hacer desde el Estado por ustedes. Estamos felices de hacerlo, convencidos de que vamos en el camino correcto. Vamos a insistir hasta que los jubilados tengan una jubilación digna", enfatizó.

En ese marco, Fernández sostuvo que desde el Gobierno tienen "la firme convicción, la certeza y la decisión política de que las jubilaciones aumenten más que la inflación, y poco a poco vayan recuperando su capacidad real de compras".

"Tenemos que recuperar el salario real y el ingreso real de los jubilados", agregó el jefe de Estado, quien afirmó que "no" está conforme con los haberes de este sector.

En ese punto, reconoció: "Es cierto que nosotros pasamos de una jubilación mínima de $14.000 a una jubilación mínima que ronda los $30.000. Ahora, ustedes me dicen '¿Alberto estás conforme con eso?' No, no estoy conforme con eso, porque soy consciente de que sigue siendo poca plata".

"Lo que necesito es ir mejorando poco a poco ese ingreso. Lo que les pido a ustedes es que tengan la plena seguridad de que vamos a seguir trabajando para que el ingreso de los jubilados se sigan recuperando, y que el ingreso sea un ingreso digno que les permita vivir con tranquilidad. Hasta tanto, vamos a ir remediando las cosas como podemos", prometió.

En presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el Presidente puntualizó: "Además, tenemos la deuda. Ahí está Martín, que pobre está lidiando todos los días con los acreedores y con el Fondo. A veces se hace difícil poder tomar decisiones que uno quisiera tomar, pero no tiene con qué".

En su intervención, Fernández aseguró que la jubilación anticipada "no es otorgar un privilegio sino un derecho que tienen quienes han trabajado toda una vida y sobre el final perdieron su trabajo", y advirtió: "Estamos dando más derechos para vivir en una sociedad mejor. No podemos dejarlos desamparados a su suerte.

El anuncio fue realizado junto a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, al encabezar el acto de entrega en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada de la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000.

El plus se incorporará al aumento del 12,11% del último mes del año que impactó en los haberes de los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).