Alberto Fernández critió a cierto periodismo por difamar, desanimar o perseguir

Alberto Fernández se volcó este domingo a Twitter para darle un respaldo al español Pablo Iglesias, dirigente de Podemos en España, pero fue también su excusa para apuntar contra "cierto periodismo" que, según el Presidente, recurre a "las noticias falsas difundidas para difamar, desanimar o perseguir".

"Hoy ha quedado demostrado cómo se propalan noticias contra Pablo Iglesias para denostar a Podemos. Igual ocurre entre nosotros", introdujo Fernández, al retuitear un posteo de Iglesias, en el que habla de una denuncia contra él por una supuesta "cuenta en Granadinas" y la difusión por parte de un periodista español.

El jefe de Estado tomó el ejemplo para resaltar el uso de fake news que "hieren profundamente a la democracia".

No precisó, no obstante, a qué se refería cuando remarcó la pata local que decidió criticar. "Igual ocurre entre nosotros", escribió pero no abundó en detalles sobre a qué se refería.

Fernández viene siendo criticado por la casi nula difusión de su agenda en una semana tumultuosa tras la renuncia precipitada de Martín Guzmán, el exministro de Economía acorralado por las críticas de Cristina Kirchner y el accionar de La Cámpora en el organigrama de Energía que terminó siendo reemplazado por Silvina Batakis, con la venia determinante de la vicepresidenta.

También fue criticada por asociaciones de periodismo como ADEPA y FOPEA la respuesta de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, que cuestionó en su habitual conferencia de prensa la consulta de una periodista acreditada en Casa Rosada. Cerruti determinó que "hay preguntas que no deberían hacerse".

"Me acordé lo que le hicieron a Enrique Olivera en 2005 desde Jefatura de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner", azuzó el presidente del bloque de la UCR, al remitirse a otra denuncia sobre "cuentas bancarias" que se difundió contra un candidato opositor en el final de una campaña electoral y que resultara falsa.

En ese entonces, Alberto Fernández era jefe de Gabinete y las críticas de aquella divulgación apuntaron contra su entorno.