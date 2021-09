Alberto Fernández: "Ella me conoce, con presiones no me van a obligar"

El presidente Alberto Fernández tuiteó al mediodía tras casi un demasiado largo día entero de silencio oficial. “He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”.

En lenguaje delicado propala una señal clara: atribuye a otros (quienes lo presionaron ayer, claro) la altisonancia y la prepotencia. Subraya la autoridad presidencial, la suya propia. Conversando con sus allegados más cercanos y con quien pudiera oírlo el presidente es más enfático. Está enojado, sorprendido, quiere mantener la unidad del Frente de Todos (FdT).

Descalifica los ofrecimientos de renuncia en cadena que comenzó el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y cuestiona a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”. Califica a los amagues de renuncia como “una estudiantina”, cuando es más suave. En confidencia acude a remembranzas de la década del 70, regresión propia entre peronistas cuando se pelean de veras, no para reproducirse. En otros momentos deriva en metáforas de TC 2000: “aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados”.

Desde la noche del miércoles, llegaron por distintas vías, mensajes kirchneristas al presidente. “Me piden que pare, pero yo no hice nada” se enchincha Alberto. El diputado Máximo Kirchner, chimentan en su torno, llamó al presidente del cuerpo Sergio Massa para bajar decibeles y enfriar el episodio. “¿Por qué no me llamó a mí?” interrogó Fernández a sus dos o tres confidentes más cercanos del elenco oficial. La candidata bonaerense Victoria Tolosa Paz transmitió a su vez una rama de olivo hacia Olivos.

El presidente Alberto Fernández se manifestó en la red social Twitter con una serie de mensajes, horas después de las renuncias que presentaron funcionarios y los resultados negativos de las elecciones legislativas del último domingo.

Las renuncias se ven reflejadas en una estrategia de la Vicepresidenta para presionar al jefe de Estado que rechaza realizar cambios en el gabinete. Cristina Kirchner quiere afuera del Gobierno a Martín Guzmán y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, pero por otro lado Fernández resiste a ello.

"He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", lanzó el mandatario.