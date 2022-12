Alberto Fernández, se refirió a los fondos de coparticipación: "Es de imposible cumplimiento"

El presidente Alberto Fernández remarcó en C5N que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es "muy singular y de imposible cumplimiento" tras resolver que el Gobierno le debe pagar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los impuestos coparticipables.

"Los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos un país donde la competencia de cada uno de los poderes sea respetado y que ninguno se arrobe el poder de otro. Esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema, que ha dictado un fallo muy singular, de imposible cumplimiento", manifestó el mandatario en diálogo con Desafío 2022 acerca de la resolución del Tribunal.



Quiero cumplir con la ley, pero hay un Tribunal que me dice que no la cumpla

"Es un fallo que carece de fundamentación de muchas cosas. Dispone que el Gobierno se abstenga de aplicar la ley 27.606, que decide como tenemos que pagarle a la Ciudad el costo que representa el traspaso de la Policía", resaltó el Jefe de Estado sobre la determinación de los miembros de la Corte. Por esa razón, advirtió: "Si tengo que suspender la ley, tengo que hacer venir otra vez a la Policía a la Nación".

Estamos ante una Corte que perdió el criterio de Justicia

El Gobierno, con el apoyo de 14 provincias, decidió recusar a los cuatro miembros de la Corte Suprema y presentará un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar. "Los gobernadores vieron que los primeros que pierden son ellos. La teoría que el dinero sale de la coparticipación y no afecta a las provincias es falso. El dinero la Nación lo utiliza en favor de las provincias. ¡No construyo casas en Olivos! Sino va en concepto de subsidios, planes sociales, educación, obra pública", aclaró Fernández.

No sé si el objetivo es financiarle la campaña a Rodríguez Larreta, pero lo va a lograr.

"Macri no le pasó los recursos"

Alberto Fernández explicó el procedimiento que efectuó el exmandatario Mauricio Macri al traspasarle la fuerza de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires en enero de 2016: "Le pasó a Rodríguez Larreta la Policía. Macri no le pasó los recursos, sino una cuota de coparticipación. Decidió la cuota arbitrariamente, dijo que era 3,75%, después se vio con dificultades económicas y la bajó a 3,5%. Conclusión, llegamos y nos fijamos cuánto cuesta pasarle la Policía. Era, aproximadamente, un punto".

"No tengo la plata"

Uno de los aspectos en los que hizo hincapié Alberto Fernández fue la imposibilidad de cumplir con el fallo de la Corte: "No la tengo la plata. Le ley de presupuesto no la tiene previsto. Y si eventualmente me dice endéudese, tengo que pedirle permiso al Congreso".

"Más allá de que quiera cumplir la ley, tengo que mandar una ley al Congreso para que resuelva un nuevo Presupuesto y me digan de dónde vamos a sacar el dinero. ¿Vamos a aumentar impuestos, a aumentar retenciones? ¿Quieren que el Estado se endeude para pagar esto? Me tienen que aprobar el endeudamiento", alertó el mandatario.

"Es un problema de voluntad de la Ciudad de Buenos Aires"

El Presidente fue consultado si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su respuesta fue contundente: "No sé si es imposible, es un problema de voluntad de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere el dinero para el sistema policial, pero el mismo fallo dice que la Ciudad por culpa de que le sacamos el dinero no puede hacer subte, ¡si el dinero no es para eso, sino para la Policía!".

En la misma línea, Fernández aprovechó para remarcar que Horacio Rodríguez Larreta anunció que eliminará el impuesto al consumo con las tarjetas de crédito, por lo cual no tiene inconvenientes presupuestarios: "Lo escucho al jefe de Gobierno decir que va a bajar los impuestos porque le vuelve el dinero. Eso quiere decir que no tiene ningún problema de financiamiento".

"Milagro Sala sufrió casi siete años de detención arbitraria"

El presidente Alberto Fernández cuestionó el veredicto de la Corte Suprema que dejó firme la condena de 13 años de prisión sobre Milagro Sala: "La verdad, tres años estuvieron para decir que no proceda el recurso, con una mujer presa. ¡Tres años se tomaron para decir eso! Deberíamos indagar cuántos casos como el de Milagro Sala están durmiendo en la Corte sin que sean atendidos".

