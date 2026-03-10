Viales y Provincia acuerdan paritarias con ajuste por inflación

En un contexto económico que demanda previsibilidad y un manejo quirúrgico de las finanzas públicas, el Gobierno de Catamarca ha dado un paso decisivo al formalizar un nuevo entendimiento con el Sindicato de Vialidad Catamarca. Este acuerdo no solo busca actualizar las condiciones laborales de las y los agentes del sector, sino que establece un robusto esquema de recomposición salarial diseñado para neutralizar el impacto de la subida de precios en el poder adquisitivo de los trabajadores viales.

Un mecanismo de actualización frente al desafío inflacionario

El eje central del acuerdo radica en la implementación de un mecanismo de actualización bimestral de los ingresos. La metodología adoptada es técnica y precisa: se tomará como referencia directa la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el INDEC.

El objetivo primordial expresado por las autoridades es que los salarios acompañen la inflación durante todo el año 2026, evitando el desfasaje financiero de las familias vinculadas a la repartición. Este sistema de "ajuste por producto de índices" asegura una correlación exacta entre la realidad macroeconómica y el recibo de sueldo de los empleados.

Según el cronograma oficial establecido en el acta, el calendario de aumentos se ejecutará de la siguiente manera:

Marzo/26: Los haberes se actualizarán con el producto de los índices IPC correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026 .

Los haberes se actualizarán con el producto de los índices IPC correspondientes a los meses de . Mayo/26: La recomposición surgirá del producto de los índices IPC de los meses de marzo y abril de 2026 .

La recomposición surgirá del producto de los índices IPC de los meses de . Julio/26: Se aplicará la actualización basada en el producto de los índices de mayo y junio de 2026.

Fortalecimiento de adicionales y carrera administrativa

Más allá del seguimiento inflacionario, el acuerdo profundiza en la estructura misma de la liquidación salarial, atendiendo reclamos históricos del sector. Las partes han convenido dos modificaciones técnicas fundamentales que impactarán de forma directa en el salario real:

Adicional por mayor horario: A partir de abril de 2026, se modificará la base de cálculo de este rubro, lo que representa una mejora cualitativa para quienes cumplen funciones extendidas. Adicional por antigüedad: Se estableció un incremento en el porcentaje de cálculo de este ítem, reconociendo de manera efectiva la trayectoria y la experiencia del personal dentro de la repartición vial.

Consenso político y diálogo institucional

La relevancia del pacto quedó de manifiesto por la jerarquía de los protagonistas presentes en la mesa de negociación. La rúbrica del entendimiento contó con la participación del vicegobernador Rubén Dusso, acompañado por una terna ministerial clave: Alberto Natella (Gobierno, Seguridad y Justicia), Verónica Soria (Trabajo, Planificación y Recursos Humanos) y Juan Marchetti (Hacienda y Obras Públicas). Por la parte gremial, el acuerdo fue refrendado por el secretario general del Sindicato de Vialidad Catamarca, Rolando Rivera.

Desde el Poder Ejecutivo provincial, se enfatizó que este logro no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una política sostenida de diálogo con los representantes de los trabajadores. Este mismo espíritu de concertación ha permitido concretar acuerdos previos con otras organizaciones de peso en la administración pública, tales como ATE, UPCN y ATSA, entre otros gremios.

El rol estratégico de los trabajadores viales

El cierre de esta paritaria técnica también sirvió para poner en valor la labor operativa de la institución. Las autoridades destacaron de manera especial el rol de los trabajadores viales de Catamarca, subrayando que en los últimos meses han desempeñado una tarea sumamente importante.

Su labor en el mantenimiento y cuidado de las rutas de la provincia es considerada una pieza fundamental para la conectividad y la seguridad vial, especialmente en una geografía compleja que exige presencia permanente en el territorio. Con este acuerdo, la provincia busca garantizar que el personal encargado de la infraestructura vial cuente con la estabilidad económica necesaria para continuar con su misión estratégica.