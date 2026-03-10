Argentina Week en Estados Unidos: Catamarca busca atraer inversiones extranjeras

En el inicio de la misión oficial que desarrolla en Estados Unidos, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó de la apertura de Argentina Week, un evento que reúne a referentes del sector financiero y corporativo internacional con autoridades argentinas para promover oportunidades de inversión.

La participación del mandatario provincial se enmarca en una agenda que busca fortalecer la presencia de Catamarca en los mercados internacionales, mostrando las capacidades productivas de la provincia y su rol dentro del esquema de crecimiento que Argentina intenta proyectar hacia el exterior.

Un encuentro clave entre Argentina y el sistema financiero global

La jornada inaugural comenzó con una presentación del CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, quien fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes del evento y de introducir al presidente argentino, Javier Milei.

Durante su intervención, el mandatario nacional defendió la apertura comercial y el rumbo económico basado en la libertad de mercado, planteando el enfoque que su gobierno busca impulsar para fortalecer la relación con los mercados internacionales.

El encuentro reunió a representantes del sistema financiero global, empresarios, fondos de inversión y autoridades argentinas, en un espacio diseñado para generar diálogo directo sobre oportunidades de desarrollo económico, inversión y crecimiento productivo.

En este contexto, la presencia de gobernadores provinciales fue considerada un elemento central para mostrar el potencial de las economías regionales y el rol que cada provincia puede desempeñar dentro de la estrategia nacional de crecimiento.

La participación de Catamarca en la misión oficial

El gobernador Raúl Jalil asistió al evento acompañado por otros diez gobernadores y funcionarios nacionales, participando de la presentación presidencial y acompañando el mensaje institucional que el país busca transmitir en el exterior.

La participación del mandatario provincial forma parte de una estrategia orientada a reforzar la previsibilidad institucional que la provincia pretende proyectar ante inversores y actores del sistema financiero internacional durante esta gira en Estados Unidos.

En este marco, la presencia de Catamarca dentro de Argentina Week busca posicionar el potencial productivo provincial dentro de la agenda de crecimiento que el país intenta impulsar en los mercados globales.

El objetivo central es dar visibilidad a las oportunidades de inversión que ofrece la provincia, especialmente frente a empresarios y fondos de inversión de Estados Unidos interesados en sectores estratégicos de la economía argentina.

Panel sobre minería estratégica y minerales críticos

Dentro de las actividades programadas en Argentina Week, el gobernador Jalil participará este jueves de un panel dedicado a la minería estratégica y los minerales críticos, uno de los ejes más relevantes del evento.

Durante esta exposición, el mandatario abordará el potencial de Catamarca y de la región en recursos minerales, destacando el papel que estos pueden desempeñar en el desarrollo económico y productivo.

Entre los recursos mencionados se encuentran:

Litio

Cobre

Oro

Plata

El panel contará también con la participación de otros gobernadores de provincias con fuerte presencia minera:

Gobernador de San Juan

Gobernador de Salta

Gobernador de Jujuy

Gobernador de Santa Cruz

La moderación estará a cargo de Paula Uribe, directora de Asuntos Externos de Rio Tinto, una de las compañías vinculadas al desarrollo de proyectos mineros a nivel internacional.

Un evento impulsado por el sistema financiero y la diplomacia argentina

La realización de Argentina Week fue organizada por la embajada argentina en Washington, con el apoyo de distintas entidades financieras y empresariales que participan del encuentro.

Entre las instituciones que acompañan la iniciativa se encuentran:

Bank of America

Citibank

AmCham

El evento fue impulsado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto al equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer los vínculos entre Argentina y el sector financiero internacional, promoviendo espacios de diálogo que permitan ampliar las oportunidades de inversión y consolidar la relación con actores clave del sistema económico global.

En este escenario, la participación de Catamarca en Argentina Week se presenta como una oportunidad para mostrar el potencial productivo provincial, especialmente en el sector minero, y para integrar la agenda de desarrollo regional dentro de las conversaciones sobre inversión y crecimiento que se desarrollan en el ámbito internacional.