Alberto Fernández viaja a Formosa y Misiones para inaugurar obras

El presidente Alberto Fernández visitará hoy Misiones y Formosa, como parte de una agenda que inició la semana pasada y que lo llevará a distintas provincias del país, informaron fuentes oficiales de Casa de Gobierno.



La visita del jefe de Estado es esperada en Misiones, donde su gobernador, Oscar Herrera Ahuad, adelantó que se tratará la cuestión sanitaria, en lo que hace a dengue y coronavirus, pero también se firmarán convenios para la construcción de viviendas.



Herrera Ahuad calificó la visita presidencial como "un gesto que genera una respuesta a la expectativa que teníamos todos los gobernadores de una Argentina federal, con la posibilidad cierta de que Misiones sea parte de ese país y de ese esquema".



Por otra parte, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, confirmó la llegada del primer mandatario, con la misma expectativa.



Las visitas a Misiones y Formosa le siguen a las realizadas la semana pasada, cuando viajó a Santiago del Estero y Tucumán, como parte de su agenda federal.



Desde Misiones, Herrera Ahuad precisó que el Presidente llegará por la tarde al aeropuerto internacional Libertador General San Martín de Posadas.



Si bien aún no está confirmado quiénes serán los funcionarios que lo acompañarán, así como tampoco su agenda desde el gobierno nacional, se especula en Misiones que el Presidente podría inaugurar la unidad de salud recientemente construida en el predio del Hospital Doctor Ramón Carrillo, de Posadas, donde serán alojados unos 52 internos inimputables de la Unidad Penal 1, que integran el grupo de riesgo en el marco de la pandemia.



También figura en la agenda provincial el tema de la frontera con Brasil y Paraguay, con la intención de reforzar las medidas de seguridad que la mantienen cerrada desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dijo su gobernador.



"No hay que relajar ninguna acción de control y contención, hay que profundizarlas con mucha responsabilidad", afirmó Herrera Ahuad.



En las provincias, la situación es totalmente diferente al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que la mayoría de ellas han pasado de fase en el marco del aislamiento y han comenzado a liberar actividades, porque allí la propagación del coronavirus fue muy limitada y, en algunos lugares, directamente no se registraron casos.