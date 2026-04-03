Milei le cantará un blues a Fátima Flórez en el desfile solidario: ¿cuándo será?

La escena promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada social y artística: Javier Milei le dedicará en vivo el blues "La flor más bella" a Fátima Flórez, mientras la actriz y capocómica desfile en la pasarela principal con un diseño exclusivo de Roberto Piazza. La confirmación llegó por boca del propio modisto, quien además reveló que la participación presidencial ya comenzó a tomar forma con ensayos previos.

El evento, concebido como una gran gala de moda y espectáculo, tendrá además un fuerte perfil solidario, ya que estará dedicado a recaudar fondos para la fundación contra el abuso infantil. La cita oficial será el próximo 9 de junio a partir de las 21, en el emblemático escenario de Señor Tango, donde Piazza desplegará una producción de gran escala.

Una canción dedicada en plena pasarela

Según detalló el diseñador, el momento central de la noche estará marcado por la interpretación musical del Presidente. "Javier Milei, el presidente, va a cantar el blues 'La flor más bella' y eso sí es seguro porque ya lo empezamos a ensayar", sostuvo Piazza al confirmar la presencia artística del mandatario.

La escena tendrá como contrapunto visual el desfile de Fátima Flórez, ex pareja del jefe de Estado, quien lucirá una creación especialmente diseñada para la ocasión. La elección del vestido, sin embargo, todavía no está cerrada y forma parte de las conversaciones que el modisto mantiene con la artista.

En declaraciones previas, Piazza recordó incluso una frase del propio Milei sobre este número especial: "Quiero cantar 'La flor más bella', pero quiero cantarle a Fátima". Y al proyectar el impacto que podría generar la escena, el diseñador resumió entre risas: "Qué quilombo va a haber ahí".

El misterio del vestido: blanco, rojo o negro

Uno de los focos de expectativa gira alrededor del look que llevará Flórez en la pasarela. Piazza confirmó que el color del vestido sigue en tratativas, en una definición que aún no encuentra punto final. El diseñador explicó que en un primer momento incluso consultó al Presidente sobre la posibilidad de que la actriz apareciera "vestida de novia", una idea cargada de simbolismo. La respuesta de Milei, según relató el modisto, fue contundente: "Esas son cosas de mujeres, hablalo vos con ella".

Más allá de esa referencia inicial, Piazza remarcó que la moda actual ya no restringe el concepto de vestido de novia al blanco tradicional. En ese sentido, dejó abierta una amplia gama de posibilidades: "Si va de blanco o si va de rojo o si va de negro, no te lo puedo decir todavía porque estamos hablando con Fátima".

Sobre el cierre, insistió con que la elección final dependerá de la propia actriz: "Con Fátima tengo que arreglar la hora de elegir el vestido porque las mujeres son complejas. Mi idea es blanco, pero ella todavía no lo decidió".

Una producción de gran escala en Señor Tango

Más allá del momento protagonizado por Milei y Flórez, la gala diseñada por Piazza tendrá una estructura de gran despliegue artístico y escenográfico.

Entre los datos técnicos confirmados por el propio diseñador se destacan:

200 vestidos

50 maniquíes

Bailarinas del Teatro Colón

Las líricas Rocío Arbizu y Mirta Arrua Lichi

Bailarines de tango

Tres mil invitados

El escenario elegido será Señor Tango, donde desde las 21 del 9 de junio se desarrollará una noche que combinará alta costura, música en vivo, performance escénica y un objetivo solidario.

Moda, espectáculo y causa solidaria

La propuesta de Piazza articula varios planos en una misma velada: el atractivo de una pasarela de alto impacto, la presencia de figuras centrales de la escena pública y artística, y la misión benéfica de recaudar fondos para la fundación contra el abuso infantil.

En ese marco, la imagen de Javier Milei interpretando un blues en honor a Fátima Flórez mientras ella desfila se perfila como el núcleo narrativo de una noche que ya comenzó a generar expectativa, incluso antes de que se defina un detalle clave: el color del vestido que acompañará uno de los momentos más singulares del evento.