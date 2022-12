Alexis Russo: El Poder Judicial debe contar con los fondos suficientes

El presidente del Colegio de Abogadas y Abogados, Alexis Russo, se refirió al recorte presupuestario al Poder Judicial y aseguró: “Creo que no debería condicionarse su funcionamiento a través de restricciones presupuestarias”. En tanto, destacó la necesidad de poner en funcionamiento el Fuero de Violencia Familiar y de Género, así como la Cámara de Apelaciones del interior provincial.

En el marco de la discusión que se viene dando a cerca del nuevo presupuesto para el Poder Judicial, solicitado por la Corte de Justicia para el 2023, Russo señaló: “Creo que no debería condicionarse su funcionamiento a través de restricciones presupuestarias, en la medida que las peticiones sean acordes y razonables. El Poder Judicial debe contar con los fondos suficientes para garantizar su autonomía e independencia, así como las reformas y mejoras que hacen a su mejor funcionamiento y también a la prestación del servicio de justicia”, dijo.

En cuanto al servicio que debe otorgar la Justicia a las ciudadanas y ciudadanos, señaló: “se le deben otorgar las herramientas necesarias para llevar adelante esa tarea, como la puesta en marcha del fuero de Violencia Familiar y de Género, la Cámara de apelaciones del interior o los juicios por jurados”, resaltó pero también fue crítico: “Debemos exigirle al Poder Judicial una mejora real en la prestación del servicio de justicia. La mora judicial aún es una cuenta pendiente que se debe resolver para llevar Justicia en un tiempo razonable y así evitar soluciones tardías a cuestiones urgentes”

Por otra parte, Russo se refirió al petitorio presentado por el Colegio de Abogados donde se planteaba la necesidad de soluciones a diversas falencias del nuevo Sistema de Expediente Digital (SED) y donde los Ministros de la Corte de Justicia de Catamarca decidieron diferir su implementación en los tres juzgados civiles restantes hasta el próximo año, disponiendo además la creación en de un box de consultas para los letrados en la sede de tribunales.

“Considero que las medidas adoptadas van a contribuir parcialmente a dar soluciones a los planteos de los colegas, si bien un box de consulta va ser muy útil, no debemos olvidarnos que una gran parte de los reclamos deviene del sistema en sí, es decir son cuestiones de programación las que deben solucionarse, como por ejemplo: el límite horario para la presentación de escritos, el tiempo de espera para la confección de cédulas y oficios, las alertas de envío y recepción de escritos, las restricciones al uso de antivirus entre otras. Son cuestiones que no son menores y por ello pedimos una solución”, dijo Russo.

En cuanto al diferimiento de la implementación en el resto de los juzgados civiles, Russo manifestó: “va ser fundamental la capacitación de todo el personal de los juzgados. La Corte de Justicia mediante una acordada dispuso la implementación interna del nuevo sistema en estos juzgados para tramitar causas nuevas, esto es muy relevante ya que la digitalización se daría en forma progresiva, permitiendo la adaptación de los empleados del poder judicial y los letrados a su uso, siendo este el momento oportuno para poner sobre relieve las falencias detectadas y poder así corregirlas a tiempo. Creo que todavía se debe trabajar mucho sobre el sistema”, concluyó