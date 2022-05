Alfredo Aydar fue denunciado por presunta evasión fiscal

Diego Figueroa, ex diputado y actual secretario general del PRO local, se refirió sobre la denuncia que presentó ante el Juzgado Federal contra el Dr. Alfredo Aydar, quien es abogado querellante en la causa de Adhemar Capital, por presunta defraudación, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Señaló que la denuncia penal que presentó es resultado de que pudo advertir “inconsistencias que podría caber dentro de la tipicidad que determina el código penal" y que en consecuencia realizó la presentación en el Juzgado Federal "a sabiendas que él (por Alfredo Aydar) solicita para iniciar causas penales un anticipo de 60 mil pesos de gastos iniciales y un poder para iniciar juicio y en especial para ser querellante".

Por lo cual, Figueroa aseguró que Aydar "claramente no tiene las facultades instrumentales que determina el código civil a los fines de ejercer una representación para tranzar o conciliar nuevos acuerdos y en virtud de ello tal vez cobrar dinero" por lo cual, advirtió el ex legislador que "en ese caso cabria una estafa" y que caería en un requerimiento sin causa.

En cuanto al tráfico de influencias, Figueroa apuntó que "hemos determinado y descubierto muchos lazos familiares y políticos que tiene dentro de la provincia de Catamarca", por lo cual manifestó que, ante las declaraciones públicas del abogado Aydar a tono político "pareciera ser que en esta instancia Alfredo Aybar es el vocero político del Frente de Todos y pretende de alguna manera desvincular al gobierno provincial de todo lo que acontenció respecto al funcionamiento de las empresas".

Por otro lado, el ex legislador señaló que realizó durante la jornada del día lunes 16 de mayo una ampliación a la denuncia por "evasión impositiva".

Así lo aseguró en primicia con diario LA UNIÓN y explicó que la ampliación fue "en razón de que evidentemente al haber cobrado el monto de 60 mil pesos y proponer que se va a quedar con el 15 por ciento de los arreglos, seguramente no otorgó las facturas a los clientes, y en ese caso he pedido que oficie la AFIP a fines de intervenir y se presenten en esta causa puesto que está determinado en la ley tributaria y en razón de ello, he ampliado la denuncia".

Mientras tanto, en lo que respecta a la solicitud que realizó el Dr. Aydar en la cual solicitaba una investigación tanto a Andrés Jalil, hermano del gobernador Raúl Jalil, y al mismo ex diputado del PRO, Figueroa manifestó que aún no había sido notificado de una denuncia formal y señaló que por ello no puede llevar a cabo su defensa, ya que desconoce los términos de la misma. Aunque, bien señaló estar a disposición de los tribunales.

"Ante la denuncia de Alfredo Aydar, en mi presentación además, me he puesto a entera disposición del tribunal a los fines de dar declaración y aportar todo el material probatorio que sean necesarios a los fines de investigación sobre el proyecto de declaración de interés parlamentario justamente sobre la charlas de criptomonedas ".

Dura crítica hacia el oficialismo

El ex diputado Figueroa además apuntó contra la gestión del Gobierno de Rául Jalil y señaló que "el gobernador no puede desprenderse porque no solo lo dejó pasar sino que no permitió el control de los organismos del estado; sus ministros contrataron con estas empresas; y su hermano es quien le alquiló el salón donde funciona Adhemar Capital".

Además, cuestionó que al día de hoy aún no se haya llevado a cabo ninguna clausura ni ningún tipo de sanción administrativa a las empresas. Como señala el ex legislador, "las empresas siguen funcionando en Catamarca independientemente de que hoy por una situación procesual los CEOS están detenidos pero la realidad de esta historia es que el estado las mantiene activa y trabajando."

El ex legislador apuntó a las medidas de la gestión del gobernador Jalil mediante las cuáles, en especial aquella modificación dispuesta en el artículo 19, inciso 21 en la ley 5022 la denominada Intermediación en criptomonedas, resultando en la incrementación del tributo recaudado al 7%. Ante lo cual, señalan "de voracidad impositiva". También cuestionó que en esa misma línea se designara en su momento como agente de retención tributaria a Adhemar Capital SRL a través de la resolución de ARCA N°22/2021.

Con tono crítico, Figueroa señaló que "existe responsabilidad solidaria directa del organismo público" por lo cuál cree que es fundamental para los catamarqueños que el Gobernador "venga ante el Juez Federal y conteste todas y cada una de las preguntas que le quiera hacer el juez para dar claridad a este hecho"