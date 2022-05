Alumnos de La Paz galardonados internacionalmente visitaron Buenos Aires

Un grupo de alumnos y docentes de la escuela secundaria rural N° 16 Anexo I, de El Aybal (Departamento La Paz), visitaron Buenos Aires invitados por los diputados del FdT Dante López Rodríguez, Silvana Ginocchio, y Anahí Costa-quienes declararon de interés cultural el proyecto-. Fue su reconocimiento por haber ganado la medalla de oro internacional en Ecuador, en una competencia educativa que reunió a 18 países.

Los chicos, que ahora cursan sexto año del secundario, hicieron un trabajo en video para explicar qué es el charqui -una comida ancestral de carne salada y disecada-, los platos que se pueden cocinar con ese producto, y sus enormes cualidades alimenticias. La ponencia se denominó “Sabores de la Infancia de Regiones Andinas: El Charquicito”.

Primero se impusieron entre 1.500 proyectos en el país y fueron seleccionados para representar a la Argentina en el “XVIII Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimientos”, en la categoría “Concurso video y descripción de plato típico de la región y el país de origen” que se realizó en la Ciudad de Ambato, República de Ecuador.

En esa instancia, resultaron ganadores de la medalla de oro internacional entre postulantes de 18 países. El resultado se conoció el 25 de marzo pasado.

En reconocimiento a su desempeño, fueron invitados a Buenos Aires por los diputados catamarqueños del Frente de Todos. Durante tres días conocieron el Congreso, la Casa Rosada y el Cabildo, visitaron la muestra “mujeres de trapo” (de artistas catamarqueñas que se presenta en Diputados) y la exposición de 40 años de Malvinas. También estuvieron en la radio de la biblioteca del Congreso y en el Canal Diputados TV. Conversaron con la secretaria de Turismo de la Nación Yanina Martínez, estuvieron en la Feria del Libro, hicieron recorridos turísticos para conocer la Ciudad y se divirtieron en el Parque de la Costa.

“Estamos orgullosos de estos alumnos y alumnas, de sus docentes -dijo la diputada Ginocchio-. Fue un honor recibirlos y escucharlos. El proyecto que desarrollaron es un valioso rescate de saberes ancestrales, de nuestro patrimonio cultural para el presente y futuras generaciones”.

Dante López Rodríguez ponderó los logros educativos de docentes y estudiantes, que “pusieron en la cima a nuestra provincia y rescatan el valor de la educación en las zonas rurales”.

La docente a cargo del proyecto es Mavi Medina, profesora de Geografía Regional, quien guió e incentivó a los alumnos en este trabajo. El director de la escuela, José Luis Ávila, y los profesores colaboradores Christian Romero y Nerea Velázquez también participaron de la comitiva a Buenos Aires.

Los alumnos, que estaban en quinto año cuando se inició el proyecto, son Dalma Godoy, Eduardo Rojas, Susana Aguirre, Samira Varela, Santiago Albarracín, Lucas Godoy, Laura Albarracín, y Emiliano Albarracín.

Mavi Medina agradeció a los diputados y también al senador departamental Pío Carletta, de destacada labor para poder concretar el viaje. Contó que la inquietud por el charqui surgió de los propios chicos, en una clase sobre las comidas de la región, ya que sus familias lo consumían. Ella los alentó a investigar más, y junto al director decidieron anotar el proyecto en Ferias de Ciencias argentinas.

“Como docente, busco que las jóvenes generaciones rescaten el acervo cultural, no hay que avergonzarse de lo nuestro. En este caso el charqui sigue vivo, no quedó atrás, es una cultura del presente en nuestras regiones”, dijo la docente. El objetivo de su materia es aprender principales actividades económicas del NOA, donde los alumnos indagaron e hicieron relevancia sobre el aprovechamiento de la carne vacuna: ellos comentaron que en su hogar no consumían los principales cortes, sino las partes que podían “charquear”.

En su presentación virtual del proyecto, los estudiantes contaron cómo se elabora el charqui, que es una carne salada y disecada al sol durante siete días, lo que la transforma en un elemento de cocina que puede durar varios días sin necesidad de heladera.

Con el charqui (una palabra quechua que significa “seco”) se pueden elaborar diferentes platos de la gastronomía ancestral: empanadas, sasta, ensaladas, tortillas de papas, revuelto de huevo, guisos, estofado y asado. Sus beneficios alimenticios son incontables.

Según el trabajo, es un producto netamente saludable, dietético y 100% ecológico, se caracteriza por su alto contenido de proteínas (54%), bajo tenor graso (3,62%) y valor energético de 317 Kcal/100, cualidades que le permiten ser un producto de alta calidad para el consumo. Rico en proteínas de valor biológico, contine gran cantidad de vitamina, hierro, y reúne los minerales más importantes como el zinc y el fósforo.

“Nos sentimos muy felices y orgullosos que nuestro proyecto logre reivindicar nuestra cultura y mantenga viva nuestras raíces e identidades en toda la sociedad”, dijo Medina, tras recibir el agradecimiento de los diputados a la escuela y a sus autoridades por el trabajo que realizaron.