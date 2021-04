Álvaro de Lamadrid en Catamarca: "Argentina se tiene que parecer a Mendoza y no a Santa Cruz"

El diputado nacional por la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro de Lamadrid, visitó Catamarca donde se reunió con sus correligionarios en el comité provincial del radicalismo para dialogar sobre la actualidad política, económico, sanitaria e institucional de la provincia y el país.

En diálogo con diario LA UNIÓN, el legislador manifestó que llegó a la provincia con el fin de "explicar la situación que están viviendo miles de argentinos que la están pasando muy mal con un gobierno absolutamente desbordado y omnipotente, que ha utilizado la pandemia para hacer política, tanto el año pasado como este, que quiere volver a insistir con recetas que ya fracasaron".

Además, señaló que quiere exponer la visión de la oposición sobre todas esas cuestiones y dar una señal clara, desde lo político, de qué tiene que hacer Juntos por el Cambio frente a los desafíos y frente a las elecciones que se avecinan.

Sobre la situación sanitaria de Bs. As. dijo que es cierto que el epicentro es el Área Metropolitana, mayormente en el conurbano, en los distritos más populosos que rodean la ciudad de Buenos Aires. Al respecto, agregó que "el Gobierno ha hecho un manejo irresponsable de la pandemia".

El diputado nacional manifestó que "en la Argentina es más difícil presidir una asociación sindical que ser presidente de la Nación". La Unión.

"Hoy prácticamente el Gobierno nos dice, redoblando la apuesta, que es 'salud o democracia', y nosotros le decimos nuevamente que es 'salud y democracia' ", puntualizó.

Sobre la discusión entre los espacios políticos por las PASO, aseguró que el Ejecutivo nacional no quiere votar, "quiere postergar las elecciones porque no tiene nada para mostrar, porque conoce el hartazgo de los argentinos, porque sabe que no ha gobernado bien y cuando digo que no tiene nada para mostrar, lo digo literal porque no han hecho ni un kilómetro de asfalto".

En este sentido, manifestó que el mensaje que le dio al país y que les quiere compartir a los catamarqueños es que "las escuelas deben estar abiertas para educar y también para votar".

En cuanto a las clases presenciales, señaló: "Tenemos el lamentable y catastrófico dato de que hemos sido el país en el mundo que menos clases les proporcionó a los chicos".

Por otra parte, habló de cómo enfrenta la oposición el contexto de pandemia e indicó que deben hacerlo con la plena vigencia de la Constitución. "Ser capaces de hacerlo, cumpliendo con la división de poderes, con la justicia independiente, con un Congreso que discuta los grandes temas".

"No puede ser que el presidente Alberto Fernández decrete un encierro por DNU cuando el Congreso está abierto", repudió y agregó que "el Gobierno hace una utilización política de la pandemia, se acostumbraron a gobernar por decreto y no dar explicaciones".

También acusó a Zannini de armar una estratagema "para ir a un Tribunal Federal a ver si le pueden hacer decir que se cierre la escuela más allá de la resolución final de la Corte" con la intención de suspender las elecciones.

Por otro lado, sentenció que si Cristina Fernández de Kirchner logra que no se vote o alarga las elecciones, "imaginemos un escenario en el cual ganaran las elecciones, van a concretar la reforma judicial". Según el diputado radical, Cristina se transformará en la Justicia y el oficialismo se va a auto-amnistiar.

Con relación al acuerdo por la fecha para las elecciones PASO dijo que no está decidido y que si eso se pudiera llegar a dar tiene que ser con la boleta única de papel y que voten los argentinos residentes en el exterior.

"La postura del radicalismo es la de votar y que podamos mejorar la relación de fuerza en la cámara de diputados, impedir que el Congreso sea como en Senadores que Cristina hace lo que le parece", declaró.

Asimismo, comentó al respecto de la alianza de la UCR con el PRO y CC, e indicó que está de acuerdo porque es la forma de darle a los argentinos una alternativa; "si Juntos por el Cambio se deshilacha, se fragmenta, va a ser una quimera pensar en un proyecto alternativo para el 23".

En cuanto a la pregunta sobre quién es el referente más influyente en la actualidad de la oposición, respondió a diario LA UNIÓN que cuentan con "dirigentes muy buenos", pero destacó la gestión política de Alfredo Cornejo, exgobernador y actual diputado nacional por Mendoza.

"Alfredo Cornejo ha sido un excelente gobernador y yo creo que la Argentina se tiene que parecer a Mendoza y no a Santa Cruz; necesitamos más ficha limpia, más ley de extinción de dominio, más transparencia, eso es Mendoza", puntualizó y resaltó también que otros líderes pueden ser Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, incluso Elisa Carrió.

Proyecto de reforma sindical

En este marco, el diputado nacional comentó que planteó en el Congreso la reforma sindical y dijo que "los argentinos nos debemos desde que recuperamos la democracia una reforma sindical, hacer del sindicalismo un ámbito moderno.

Finalmente, llamó a terminar con "los sindicalistas empresarios, feudales". "Hoy en la Argentina es más difícil presidir una asociación sindical que ser presidente de la Nación", cerró.