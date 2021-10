Aníbal Fernández: "En este momento se está patrullando toda la zona"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consignó este viernes a la mañana que efectivos de Gendarmería Nacional se encontraban "patrullando toda la zona" en conflicto de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, y reafirmó que se trata de una actuación "solidaria con una provincia, en el marco de un sistema federal de gobierno".



"En este momento se está patrullando toda la zona con Gendarmería solidariamente con una provincia en el marco de un sistema federal de gobierno", sostuvo el ministro en declaraciones formuladas a la radio AM750, en referencia a la actuación del personal de esa fuerza luego del redespliegue dispuesto para reforzar la seguridad tras el pedido realizado por la provincia luego de un incendio ocurrido durante la madrugada del martes en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, y con el objetivo de prevenir posibles nuevos conflictos.



En este sentido, el titular de la cartera de Seguridad reiteró que "solidariamente" el Estado nacional reforzó la seguridad en esa zona y agregó: "La gobernadora (Arabela Carreras) dijo que era obligación del Estado Nacional y no es así".



Por otro lado, a la cobertura que se le dio a este tema en las tapas de la edición de este viernes de los diarios Clarín y La Nación y dijo que ambos matutinos "obviaron los dichos de la gobernadora" para que pareciera que las expresiones del presidente Alberto Fernández "no tengan explicación".



En este sentido, sostuvo que la carta que remitió este jueves el Presidente a la mandataria provincial, Arabela Carreras, fue "en respuesta" a lo que la gobernadora le había enviado por escrito, reclamando la presencia de fuerzas federales.

"Está contestando a la gobernadora lo que ella le mandó por escrito, pero es su responsabilidad la seguridad en la provincia de Río Negro, conforme la Constitución", subrayó Aníbal Fernández, quien indicó que esos medios de comunicación "no representan la verdad sino lo que se les antoja".



"Yo decidí colaborar porque esas cosas las había hablado con el Presidente. Cuando el primer día le dije que no a la gobernadora porque no había nada para hacer, en ese momento se enojaron, pero después me dieron la razón levantando la medida cautelar", indicó.



En ese marco, agregó: "No me desligué ante la responsabilidad de Río Negro porque no es mi responsabilidad. Lo tiene que resolver la provincia porque lo dice la Constitución".

Reclamo de la comunidad mapuche

Por otro lado, sobre la modalidad del reclamo de la comunidad mapuche en esa zona de Río Negro, Aníbal Fernández afirmó: "Tampoco estoy de acuerdo con prender fuego un lugar público. Eso no tiene nada que ver con reivindicar derechos y mucho menos con soluciones; eso es un delito. Yo no tengo miedo en decir las cosas como son: si la policía de Río Negro los detuviera, los sancionaría y los condenarían seguramente", apuntó.



Finalmente, Aníbal Fernández sostuvo que si se tratasen de grupos terroristas, como señalan desde algunos sectores la oposición, "tendrían que hacer la denuncia donde corresponde" para que lo investiguen.



"Yo no soy quién para oponerme ni para cuestionar, pero tampoco soy quien define, y la justicia puede dar instrucciones porque aún no está actuando", completó.