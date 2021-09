Aníbal Fernández, contra la oposición: Tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo

En medio de las críticas por su designación dentro del Gabinete Nacional, el flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, disparó contra la oposición, a quienes consideró que “están muy al pedo” mientras que él, dijo, “tiene mucho trabajo”.

“Me quieren subir al ring porque creen hago ruido. No me voy a subir a ningún ring porque tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo”, expresó el funcionario en una entrevista que brindó a Radio Con Vos. En esa línea, aseguró: “Este es el cargo número 18 por el que juro. Fui ministro de los últimos cuatro presidentes peronistas que hubo y por lindo no es. Soy un tipo todoterreno”.

Asimismo, el exjefe de Gabinete, afirmó que una de las principales preocupaciones en la que focalizará su gestión es el narcotráfico, específicamente lo que ocurre en la ciudad de Rosario.

Este domingo Jorge Lanata reveló en su programa PPT por eltrecetv videos exclusivos de cómo se vende droga en la zona roja de La Plata a dos cuadras de una sede la Policía bonaerense.

“Ha hecho mucho estrago en ciertos lugares”, indicó el ministro de Seguridad y aseguró que cumplirá todos los acuerdos que firmó su antecesora, Sabina Frederic, con la Ciudad de Buenos Aires y su Policía.

“La ministra hizo acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y yo soy de sostener los pactos. Ya tuve reuniones con (Marcelo) D'Alessandro y con (Sergio) Berni, nos vamos a volver a juntar en esta semana para ver cómo coordinamos los movimientos”, ratificó.

El debate por la legalización de la marihuana

Respecto a la iniciativa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de legalizar las drogas como estrategia para neutralizar el narcotráfico, Aníbal Fernández reiteró su postura acerca de la despenalización del consumo personal de marihuana.

“La legalización depende del Congreso. Respecto de la marihuana, yo también tengo una posición tomada para dejar de estigmatizar a los pibes y que dejen de consumir basura tóxica. Para eso es preferible que permitamos el cultivo. Con el resto de las drogas, no estoy tan seguro de que sea así. Pasarán unos cuantos añitos para que un Congreso dé ese debate”, puntualizó.

Con respecto a los planes económicos que lleva adelante el Gobierno, Fernández opinó: “Creo que el ministro de Economía (Martín Guzmán) ha llevado el gasto hasta donde ha podido. Si me preguntas, ¿Si tendría que haber gastado más dinero? Sí, no tengo dudas”.