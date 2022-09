Aníbal Fernández se refirió al ataque a Cristina Kirchner y pidió saber de dónde provino el dinero para financiarlo

Luego de ser uno de los principales apuntados por el círculo íntimo de la Vicepresidenta, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, habló sobre el ataque contra Cristina Kirchner, y pidió “saber de dónde vino la plata” para financiar el atentado.

Aníbal Fernández forma parte de la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández en su visita a Estados Unidos, en el marco de la Asamblea de la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Tiene agenda propia, con reuniones previstas con la Policía de Nueva York, Home Security y el FBI.

“Lo más importante es saber siempre de dónde viene la plata. Hay un documento del Homeland Security que dice 'follow the money', sigan la plata. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata”, dijo el ministro a los periodistas que forman parte de la comitiva presidencial.

Qué dijo Aníbal Fernández sobre el ataque a Cristina Kirchner

Respecto de la causa que investiga el intento de asesinato de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández dijo que “el juzgado tiene todos los elementos” y aseguró que desde el Ministerio de Seguridad están “trabajando fuertemente para asistirlo con mucha información, porque hay mucha información por procesar”.

Según precisó la agencia Télam, el ministro indicó que “es mucho lo que se procesa, mucho lo que va permitiendo asimilar y trabajar sobre determinadas líneas de investigación que muestran ya gráficas completas”.

En ese contexto mencionó la importancia de “saber de dónde viene la plata” y se refirió al “documento muy fuerte de Homeland Security”, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “que dice puntualmente 'Follow the money', sigan la guita”, agregó.

“Es mucho más fácil cuando vos conquistás dónde está la plata que sacar la sustancia. Es decir, no hay que quedar en quién vino y no decomisar la sustancia. Pero el problema más fuerte es poder sacar la plata. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata”, dijo sobre lo que en el Gobierno creen que fue el financiamiento del ataque a la Vicepresidenta.

Aníbal Fernández, el apuntado por el kirchnerismo duro

Alberto Fernández recibió duras críticas de dirigentes de La Cámpora y el kirchnerismo por el operativo de seguridad implementado durante la noche del intento de asesinato a Cristina Kirchner.

En su primar aparición pública luego del ataque, el ministro de Seguridad dijo que minutos después del hecho llamó a Alberto Fernández y puso su renuncia a disposición. “Cuando sucedió, lo primero que le dije al Presidente fue que estaba dispuesto, cuando él lo considerara”, contó. Por el contrario, y el mandatario optó por ratificarlo en el puesto al rechazarle la dimisión.

Días después, se reunió con la Vicepresidenta en su despacho para analizar lo ocurrido y la investigación en curso. “Cristina no me reprochó nada. Tuvimos una reunión de entre 45 minutos y una hora”, señaló Fernández, como muestra de que, a pesar de la existencia de algunos cuestionamientos hacia su labor dentro del Frente de Todos, la expresidenta no mostró disconformidad con su actuación.

Sobre la investigación dijo que “hay mucha información que se está analizando” y que consideró que “a esta altura no hay nadie que tenga dudas de cuál fue el objetivo”.