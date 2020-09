Ante la falta de acuerdo en el Concejo, Zenteno creó una Oficina de Crédito

Un día antes de la reanudación del debate en el Concejo Deliberante de Valle Viejo por el proyecto de creación de la Caja de Crédito Municipal, la intendenta, Susana Zenteno, creó por decreto la Oficina de Crédito Municipal, que tendrá una finalidad similar, pero con mayores limitaciones para brindar más beneficios a los empleados y emprendedores del departamento.

A través de un video subido a las redes sociales, Zenteno manifestó que la decisión de crear esa oficina surgió con el objetivo fundamental de “crear una herramienta que considero esencial para el desarrollo social y económico del departamento”.

“Cumpliremos así con la meta de acompañar y respaldar a nuestros trabajadores y a sus familias con préstamos personales, e impulsar también emprendimientos comerciales y productivos porque somos más fuertes juntos, y nuestro mayor éxito es ayudar a concretar los desafíos de nuestros vecinos”, expresó la jefa comunal.

En este sentido, la intendenta adelantó que se destinará una suma de 10 millones de pesos para financiar la puesta en marcha del organismo, que abrirá sus puertas el próximo 3 de noviembre.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Rolando Contrera, explicó que a diferencia de lo que establecía el proyecto de creación de la Caja de Crédito presentado por el ejecutivo en la primera mitad del año, esta oficina no tendrá autarquía y tendrá mayores limitaciones, como la imposibilidad “de contraer empréstitos de otras entidades financieras para capitalizarse, no va a poder recibir donaciones ni legados, no va a poder establecer un régimen de trabajo distinto para sus empleados y tampoco tomar empleados”.

En diálogo con LA UNIÓN, el funcionario municipal señaló que la flamante oficina tendrá el rango de Dirección y que el financiamiento de 10 millones de pesos se hace con aportes del Municipio y “con el que había realizado la Provincia en su momento, que se esperaba justamente incorporarlo a la Caja de Crédito”.

Para hoy, está previsto que se reanude la última sesión del Concejo Deliberante, donde la oposición insistirá con el proyecto de su autoría, que emula al de creación de la Caja de Crédito Municipal de la Capital y sobre el cual los concejales del oficialismo pretenden realizar modificaciones y, por eso, pedirán que la iniciativa regrese a comisión para continuar con su análisis y consensuar una ordenanza “que se ajuste más a Valle Viejo”. Para la aprobación de la iniciativa se necesita una mayoría calificada de 4 votos, número con el que no cuentan ninguno de los sectores.

Consultado por esta situación, el secretario de Gobierno respondió: “Obviamente que si sale un proyecto de ordenanza que sea viable, bienvenido sea, porque es lo que estamos esperando. Justamente, la idea de la Caja de Crédito es tener la posibilidad de que se pueda capitalizar y ampliar las posibilidades de financiamiento de proyectos para Valle Viejo. Quizás, a esta hora, podríamos que estar hablando de una Caja de Crédito que contraiga un préstamo para volcar 30 o 40 millones de pesos en Valle Viejo y no 10 millones, esa es la idea”.