Argentina respaldó en la OEA el operativo de EE.UU y exigió la liberación de Nahuel Gallo

La Argentina ratificó este martes su respaldo al operativo militar encabezado por Estados Unidos en Venezuela durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Washington D.C., y volvió a exigir la liberación inmediata de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por el régimen chavista a comienzos de diciembre de 2024.

La postura fue expresada por el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, quien intervino en el debate en línea con la posición que el representante argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, había expuesto un día antes ante el Consejo de Seguridad de la ONU. De este modo, el Gobierno nacional volvió a dejar en claro su alineamiento con la estrategia estadounidense en el país caribeño y su condena al chavismo.

Carlos Cherniak, embajador ante la OEA

Durante su discurso, Cherniak valoró de manera explícita la decisión de la Casa Blanca de avanzar sobre el poder venezolano y respaldó la detención de Nicolás Maduro, a quien definió en duros términos. "La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles", afirmó.

En ese marco, recordó que dicha organización criminal fue declarada terrorista por la Argentina en 2025, al igual que el Tren de Aragua, y sostuvo que el operativo representa un punto de inflexión en la lucha regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. "Confiamos en que estos acontecimientos constituyan un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región", subrayó el diplomático.

Cherniak también sostuvo que la caída del régimen chavista puede abrir una nueva etapa política en Venezuela. Según expresó, el objetivo debe ser que el pueblo venezolano "recupere plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos", luego de años de un sistema autoritario que —remarcó— "hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a más de ocho millones de personas a abandonar el país".

Críticas a la OEA y llamado a la acción regional

En otro tramo de su intervención, el embajador argentino cuestionó el rol que la OEA tuvo durante los años de gobierno chavista y advirtió sobre lo que definió como una "diplomacia del silencio". Sin mencionar a referentes de la oposición venezolana, Cherniak sostuvo que la falta de respuestas contundentes frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos debilitó la credibilidad del organismo regional.

"Hemos sido claros en reiteradas oportunidades: la diplomacia del silencio es inaceptable", afirmó, y agregó que mientras se denunciaban crímenes de lesa humanidad en distintos foros internacionales, "el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, poniendo en duda el propósito mismo de esta organización".

En ese sentido, llamó a una acción coordinada y urgente frente al nuevo escenario político en Venezuela, con el objetivo de garantizar democracia, libertades públicas y seguridad regional. "Debemos actuar ahora conforme se espera de nosotros", enfatizó.

El reclamo por Nahuel Gallo

Uno de los ejes centrales de la intervención argentina fue la situación de Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño detenido por el régimen venezolano y cuyo paradero generó preocupación internacional. Cherniak denunció la detención arbitraria y la desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y extranjeros, y exigió el cese inmediato de estas prácticas.

"Queremos ser enfáticos: a estas situaciones se les debe poner fin", sostuvo el embajador, al tiempo que reclamó "la inmediata liberación del gendarme argentino" y garantías para su pronto y sano regreso al país, donde lo espera su familia.

El posicionamiento argentino refuerza el giro de la política exterior del Gobierno libertario, que apuesta a una postura firme frente a los regímenes autoritarios de la región y a una alianza estratégica con Estados Unidos en materia de seguridad, derechos humanos y combate al narcotráfico.