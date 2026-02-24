Bullrich al ataque: Contra el fútbol y el kirchnerismo

La senadora nacional y jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se ha consolidado como la punta de lanza del oficialismo en una semana marcada por la confrontación abierta en dos tableros simultáneos: el fútbol profesional y la Cámara Alta. Con un discurso filoso y directo, la legisladora no solo apuntó contra la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA, sino que también reivindicó la ingeniería política que permitió marginar al kirchnerismo de las decisiones estratégicas en el Senado de la Nación.

El conflicto con la AFA: Una medida bajo la lupa judicial

La decisión de la entidad madre del fútbol argentino de suspender la fecha 9 del torneo Apertura generó una indignación inmediata en las filas del Gobierno nacional. Esta medida de fuerza por parte de la AFA se produce en un momento de extrema sensibilidad para su titular, quien enfrenta un avance sustancial en una causa judicial por una presunta evasión de $19.000 millones. Ante este escenario, Bullrich fue tajante al calificar la suspensión como "ridícula", sugiriendo que la institución está siendo utilizada como un escudo personal frente a los requerimientos de la Justicia.

Para la senadora libertaria, la parálisis de la actividad no encuentra sustento lógico ni institucional. Bullrich sostuvo con firmeza que no tiene sentido detener el desarrollo del fútbol local simplemente porque hay dos personas que están siendo llamadas a indagatoria. En este sentido, remarcó que la dirigencia de la calle Viamonte está incurriendo en el grave error de "confundir la institución con sus conductas", afectando un espectáculo de relevancia masiva por intereses que pertenecen exclusivamente a la esfera judicial de sus representantes.

El nuevo ritmo del Senado y el quiebre de la hegemonía

En el plano legislativo, el clima político alcanzó su punto de ebullición durante la última sesión preparatoria. Bullrich aprovechó la instancia para marcar un hito en la gestión parlamentaria de LLA al sentenciar el fin de la hegemonía de Unión por la Patria en la mesa de conducción de la Cámara Alta. La legisladora subrayó el cambio de época al afirmar que, mientras el año pasado el Senado funcionaba al ritmo impuesto por el bloque de José Mayans, actualmente la cámara se mueve al compás de las necesidades del Gobierno para garantizar la estabilidad y el plan económico.

A pesar de que el kirchnerismo mantiene una fuerza de 25 bancas y se sostiene como la primera minoría, el oficialismo logró imponer un nuevo esquema de autoridades que altera la dinámica tradicional. La presidencia provisional continúa bajo la conducción del libertario Bartolomé Abdala, pero el cambio más significativo se dio en la vicepresidencia del cuerpo. El cargo, que históricamente correspondía a la minoría mayoritaria, no fue otorgado al kirchnerismo sino a la senadora jujeña Carolina Moisés. Este movimiento fue posible gracias a que Moisés, junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, formalizó su salida de Unión por la Patria para conformar el nuevo interbloque denominado Convicción Federal.

Gobernabilidad, acuerdos y la crítica al obstruccionismo

Bullrich defendió fervientemente la legitimidad de esta nueva mayoría y la designación de Moisés, argumentando que el Gobierno está enfocado en construir gobernabilidad para sancionar leyes reformistas fundamentales. La jefa de bloque aclaró que se respetó la tradición de asignar la vicepresidencia a un miembro del Partido Justicialista, dado que Moisés proviene de esa extracción, aunque aclaró que se trata de un sector que no comulga con el kirchnerismo. Este acuerdo se sustenta en una alianza con 44 senadores que, según explicó la legisladora, ofrece una flexibilidad operativa donde los aliados garantizan el quórum y el apoyo general, reservándose el derecho a disidencias puntuales en el debate de artículos específicos.

Finalmente, la senadora redobló su ofensiva contra el bloque conducido por Mayans, a quienes acusó de mantener una postura obstruccionista sistemática. Según la visión de Bullrich, el kirchnerismo se ha posicionado en un lugar donde rechaza cualquier proyecto incluso antes de leerlo, sin ofrecer ningún tipo de contemplación ni herramientas para la gestión del Estado. De este modo, el oficialismo celebra haber recuperado el control de la agenda legislativa para dotar al pueblo de las herramientas de seguridad y economía que el Poder Ejecutivo considera urgentes.