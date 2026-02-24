El nuevo mapa de los pagos: Milei y la cúpula regional de Visa sellan una adquisición histórica

En un encuentro de alto impacto para el sector financiero nacional, el presidente de la Nación, Javier Milei, recibió en la Casa Rosada a la plana mayor de Visa de Argentina y la región. La reunión, que contó con la presencia clave del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sirvió como marco institucional para detallar una de las operaciones corporativas más relevantes del último tiempo: el acuerdo definitivo para que la gigante global de pagos adquiera las compañías Prisma Medios de Pago y Newpay.

Por parte de la compañía, asistieron la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo; el director de Relaciones Gubernamentales para la región, Mauro Williams, y el director de Finanzas regional, Jorge Acosta. El diálogo giró en torno al interés de los actores globales por ampliar su presencia en el mercado local y las metas compartidas de profundizar la digitalización del sistema financiero argentino.

La adquisición de Prisma y Newpay: El corazón de la operación

La movida estratégica de Visa consiste en la compra de dos activos fundamentales que actualmente pertenecen al fondo Advent International. Prisma Medios de Pago es el principal jugador en el procesamiento de tarjetas de crédito, débito y prepago en el país, mientras que Newpay es la proveedora de la infraestructura técnica detrás de la red de cajeros automáticos Banelco y la extendida plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.

Si bien no se ha revelado el monto involucrado en la transacción, se confirmó que la operación prevé concretarse durante el primer trimestre del año, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Esta integración permitirá que la red global de Visa se fusione con la experiencia local de ambas firmas para acelerar la adopción de soluciones innovadoras.

Objetivos de la integración: Fortalecer la infraestructura de pagos digitales y dotar al mercado de herramientas de última generación.

Fortalecer la infraestructura de pagos digitales y dotar al mercado de herramientas de última generación. Tecnologías a implementar: Incorporación de tokenización , autenticación biométrica , gestión de riesgos avanzada y herramientas de inteligencia artificial .

Incorporación de , , gestión de riesgos avanzada y herramientas de . Impacto en el usuario: Pagos más fáciles, rápidos y seguros tanto para consumidores como para comercios.

Payway: La unidad que queda fuera de la transacción

Un detalle crucial para la estructura del mercado de pagos es que la división de adquirencia de Prisma, conocida comercialmente como Payway, ha sido expresamente excluida de este acuerdo. Según la información oficial, Payway S.A.U. continuará operando de manera independiente bajo la propiedad de los fondos administrados por Advent International.

Esta separación responde al diseño empresarial de Prisma iniciado en 2023, que dividió sus operaciones en tres sociedades independientes. Esta segmentación estratégica facilitó la venta de las unidades de procesamiento e infraestructura sin generar objeciones regulatorias. De esta manera, Payway seguirá compitiendo en el dinámico sector de adquirencia —donde los comercios adquieren sus terminales de cobro y gestionan pagos por QR— junto a otros líderes como Fiserv y Mercado Pago.

Antecedentes y el nuevo marco regulatorio del BCRA

La historia reciente de Prisma es un reflejo de las transformaciones antimonopolio en Argentina. En el año 2017, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia impulsó una desinversión obligatoria por parte de los bancos, quienes eran los propietarios originales de la firma y controlaban tanto la emisión como la adquirencia. Con el ingreso de Advent International en 2019 (que completó la compra total en 2022), el esquema mutó hacia uno de mayor competencia.

Asimismo, la regulación del Banco Central fue determinante al abrir el mercado a la multiadquirencia. Al reducir la tasa de intercambio y permitir que múltiples actores procesen tanto Visa como Mastercard simultáneamente, se desplazó la exclusividad de las entidades bancarias y se fomentó un entorno pro-innovación. Este es el contexto que hoy permite a Visa desembarcar directamente con su tecnología propietaria en las redes de procesamiento local.

Expansión regional y compromiso con la competitividad

La adquisición en Argentina no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de expansión regional de Visa que ya ha mostrado hitos en mercados vecinos. En Brasil, la compañía realizó inversiones en la plataforma tecnológica Pismo, mientras que en México adquirió una participación mayoritaria en Prosa, el procesador de pagos electrónicos líder de ese país.

Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa para Argentina y Cono Sur, destacó durante el encuentro que esta inversión refleja el compromiso de la compañía con el crecimiento del país y con la mejora de su competitividad en el comercio global. La integración de tecnologías avanzadas promete no solo modernizar el consumo interno, sino también robustecer las relaciones con los clientes y promover la innovación en todo el ecosistema de pagos digitales.