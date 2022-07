Asumió la nueva comisión directiva de ADUNCA: "Vamos a seguir trabajando para que la voz docente siga siendo escuchada"

Este jueves, pasadas las 20 horas, se desarrolló, en el Centro Cultural y Educativo de APUNCA, la elección de autoridades de la Asociación de Docentes de la UNCA (ADUNCA), en la que asumió como Secretaria General, la Dra. Gloria del Valle Quevedo.

El evento especial estuvo acompañando por el el Coordinador Nacional de la Federación de Docentes de las Universidades, el Licenciado Fernando Martín Folini, quien llegó desde Buenos Aires.

En diálogo con LA UNIÓN ambas autoridades hablaron de las metas del gremio, de su trabajo en este espacio, su vínculo con las autoridades estatales y el modo de afrontar las diferentes problemáticas que se le presentan a los profesionales afiliados. La Dra. Gloria del Valle Quevedo feliz al recibir su nombramiento. Foto: Gustavo Roldán / Diario La Unión.

En primer lugar tomó la palabra la Dra. Quevedo, quien se refirió a los objetivos del gremio que, sin duda, marcan una continuidad de lo que se trabajó hasta ahora: "Vamos a seguir trabajando desde ADUNCA el tema de cuidar y proteger los derechos del docente, la representatividad en cuanto a participación de docentes como parte de la Universidad Nacional de Catamarca y como docentes de las preuniversitarias, que son la escuela de la Fray y la ENET N° 1, que es nuestra escuela técnica. También vamos a seguir trabajando en la capacitación y formación del profesional docente y, de esta manera, tratar de que cuando hablamos de temas que tengan que ver con los docentes, estar ahí presentes para que la voz del docente, a través de ADUNCA, sea escuchada.

Al respecto de las problemáticas educativas afirmó: “La visión en cuanto a la problemática educativa presente siempre va a ser compleja diría Morín (…). pero sí podemos decir que (….) por lo menos desde el gremio de ADUNCA vamos a tratar de que él se sienta feliz cada día de que va a trabajar a nuestra universidad”. Asunción oficial como Secretaria General. Foto: Gustavo Roldán / Diario La Unión.

Más adelante hizo énfasis en la manera en la que, como gremio, pretenden afrontar las diferentes problemáticas: “Desde la representatividad, no solamente como un espacio físico que es el gremio, que está justamente al frente de nuestra universidad nacional (yo siempre digo con orgullo que estudié en la Belgrano al 300 y el gremio al cual represento está en la Belgrano al 329, o sea, estamos al frente), no solamente el espacio físico, si no esto de que podamos hablar entre todos y esto significa el señor rector, que se merece todo mi respeto, la señora directora, a quien respeto y tengo mi afecto personal, porque ha sido mi decana siempre, y a todos los que son decanos de las otras facultades decano de la escuelas, los directores, los no docentes, todos los que somos la parte viva, de lo que es la parte edilicia. Además, afirmó que buscan que se pueda “conversar todas esas problemáticas que constantemente se habla y se trata, que discurren y surgen en la actividad docente que va más allá de dar clases, va más allá de enseñar y de aprender. Tiene que ver con formar profesionales que se sientan útiles en esta sociedad, ya que la universidad es nacional, que no es cualquier cosa. El valor de una universidad nacional en una provincia es la diferencia, hace la diferencia. Yo no tuve que irme ni Córdoba ni Buenos Aires ni a La Plata para ser universitaria. O esperaba el ómnibus e iba en ómnibus o iba caminando a la Belgrano al 300 y ahí tuve excelentes docentes formadores y de ahí pude hacer el profesorado, la licenciatura, especializaciones. Desde ahí puede hacer un doctorado en el exterior. Entonces, cuanto mejor contenemos al docente y cuánto más representativo y más escuchado se siente, cuánto más va a formar mejores profesionales”. Dra. Gloria del Valle Quevedo. Foto: Gustavo Roldán / Diario La Unión.

Por su parte, Marcelo Folini expresó, a través de varios puntos, por qué considera que su federación se distingue: “Nosotros financiamos la capacitación de nuestros docentes afiliados gratuitamente, porque creemos que, para tener mejores profesionales tenemos que tener mejores profesores enseñando. Ese es nuestro objetivo diferenciador como federación”.

El otro objetivo fue rescatar una representación gremial que se había ido diluyendo por internas que no nos llevaban a nada y que, cuando íbamos a buscar un aumento de salario en los 90, no conseguíamos nada.

El tercer y, quizás más fuerte, es la demostración de la existencia y fluidez, la presencia del gremio, de la federación en cada uno de nuestros gremios de base. Pueden estar viéndome a mí acá en Catamarca hay compañeros que ahora están en Córdoba otros compañeros que ahora están viajando. Estamos todo el tiempo arriba, sabiendo qué le pasa a cada uno en nuestro gremio de base que son 40 universidades y no nos resulta nada fácil, pero cumplimos. Eso creo que sí es una diferencial". Lic. Fernando Martín Folini y Dra. Gloria del Valle Quevedo. Foto: Gustavo Roldán / Diario La Unión.

Más adelante agregó: "Los que estamos en Buenos Aires venimos a cada una de nuestras universidades a poner el pecho a nuestros compañeros, acompañarlos a ayudarlos y, en este caso a felicitarlos, como en este caso, que se está realizando esta elección llevada a cabo en nuestro gremio de base ADUNCA, en el cual el 50% de los afiliados -que es un número mayúsculo- ha votado y han reivindicado el laburo de Gloria.

En este punto, la flamante Secretaria General afirmó: “Hay docentes que nos están acompañando, porque uno está siempre, pero nada se hace solo. Son equipos que trabajan desde acá. Tenemos a Martín, que es el coordinador nacional de las universidades nacionales y es su secretario, que se ocupa de coordinar los gremios base de todas las provincias. Entonces, uno constantemente tiene el apoyo la orientación y uno va aprendiendo, como un todo, estamos para aprender”.

En respuesta, el Licenciado Felini, expresó: “Ese conocimiento es el que me permite decir que estoy muy orgulloso de laburo que ha hecho ADUNCA. Hasta nuestras parejas e hijos terminan siendo parte, porque es un laburo que se hace todos los días. (…) Todos los días y con el corazón. Yo sigo ganando mi sueldo docente por hacer esto. Esas creo que son las tres cosas que nos diferencia. La federación sabe específicamente qué le pasa a cada uno de los que la integran, qué problemática tienen, qué docente tuvo que viajar a Córdoba por una enfermedad. Uno llama a FEDUN diciendo que tal profe se tiene que operar, porque tiene una intervención quirúrgica, inmediatamente la FEDUN trabaja (…) No lo hacemos porque estamos obligados lo hacemos porque creemos que es lo que hay que hacer. No tenemos obra social que otros gremios tienen

Por último, se refirió a la actual relación con el Ministerio de Educación Nacional, cuyo ministro es Jaime Perczyk: “No es la primera vez que nos pasa de tener muy buena comunicación con el Ministerio de Educación, pero es la primera vez que el ministro y el secretario vienen de nuestro palo gremial y político y podemos trabajar” (…) Eso hizo que FEDUN haya crecido mucho.