ATE copó las calles de Catamarca

En la segunda jornada del paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los cortes y las movilizaciones coparon las calles de la provincia de Catamarca.

La adhesión a la medida de fuerza fue masiva. En los distintos departamentos los empleados y los sindicalistas se dieron cita en reclamo por un aumento salarial que supere el 50 por ciento.

ATE Recreo.

El secretario general de ATE Ricardo Arévalo explicó que el Gobierno provincial no se comunicó con la entidad para negociar el tema salarial. "No tenemos ninguna solución a nuestro pedido de un incremento que este acorde al costo de vida y los compañeros nos piden todos los días seguir la lucha porque no hay respuestas por parte del Gobierno", declaró a Diario La Unión.

ATE Fiambalá.

Entre las seccionales que se manifestaron se encuentran Valle Viejo, donde cortaron el puente que une al departamento chacarero con Capital; Capayán con corte en ruta nacional 38; Recreo donde reclamaron sobre la ruta nacional 157; Andalgalá; San José donde los municipales en conjunto con los de Santa María bloquearon la ruta nacional 40; Los Varela en Rodeo Grande; Tinogasta en calle Copiapó; Fiambalá con corte en ruta Nacional N°50, entre otras.

ATE Valle Viejo.

Por otra parte, ATE Fray Mamerto Esquiú está realizando quite de colaboración en reclamo por un aumento salarial del 60 por ciento.

Desde el sindicato acusaron al Gobierno provincial de imponer una propuesta salarial cuando Nación comunicó que la paritaria no tendría techo.

En tanto, Arévalo no descartó la posibilidad de recrudecer las medidas de fuerza durante la próxima semana en caso de no obtener una propuesta favorable con relación a la demanda de los empleados.