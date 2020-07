ATE tomó la Municipalidad de Recreo, en reclamo de los cesanteados

Ayer por la mañana, un grupo de agremiados a ATE Recreo tomó el edificio de la Municipalidad de Recreo, reclamando la reincorporación de los trabajadores que fueron cesanteados en el inicio del mandato del intendente Luis Polti, y que aún no fueron reincorporados.

Hasta anoche, los manifestantes continuaban dentro del edificio municipal, luego de resolver pasar toda la noche en el lugar, con la esperanza de que su reclamo sea atendido hoy.

El delegado de ATE Recreo, José “Torito” Herrera, remarcó que se trata de una toma pacífica, mientras esperan que los reciba el jefe comunal, Luis Polti. “Los trabajadores fueron dados de baja de forma injusta y la situación se pone cada vez peor. Es muy dura la realidad queate viven los cesanteados, que desde hace 7 meses no cobran nada”, señaló el gremialista.

Herrera recordó que en total son 165 las personas que se encuentran en esta condición y que esperan una solución.

Por su parte, desde el Municipio recreíno se manifestó el secretario de Obras Públicas, Sergio Oviedo, quien indicó que “el tema está en manos de la Justicia, hay un juicio de por medio. Entonces, hay que esperar que la Justicia se expida sobre esta situación”.



Andalgalá

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Andalgalá (SOEMA) advirtió que si el intendente Eduardo Córdoba no convoca a una mesa para discutir el aumento salarial, iniciarán medidas de fuerzas a partir de la semana entrante.