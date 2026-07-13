Avanza la construcción de una planta para el desguace en Catamarca

En el Parque Industrial El Pantanillo continúa avanzando la construcción de la planta de Recuperos Catamarca S.R.L., un emprendimiento que estará dedicado al desguace y reciclado de vehículos y que busca posicionarse como un centro modelo en la región para la gestión integral y ecológica de automóviles que llegaron al final de su vida útil o que se encuentran en estado de siniestro.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, visitó las instalaciones donde se ejecutan las obras y fue recibido por directivos de la empresa, quienes le mostraron el estado de avance del proyecto y las características que tendrá la futura planta una vez que entre en funcionamiento.

Durante el recorrido, las autoridades de la firma explicaron el alcance de una iniciativa que pretende ofrecer una respuesta integral a una problemática ambiental vinculada con la acumulación de vehículos abandonados o descartados de manera inadecuada.

Una respuesta a una problemática ambiental

De acuerdo con lo establecido en el proyecto, la planta fue concebida para abordar una problemática de alcance tanto global como local, relacionada con la presencia de vehículos fuera de uso que, al permanecer abandonados o ser desechados sin un tratamiento adecuado, generan importantes riesgos ambientales.

Según se indicó, la acumulación de estos vehículos constituye una fuente permanente de contaminación que afecta distintos componentes del ambiente.

Entre los principales impactos identificados se encuentran:

Contaminación del suelo.

Contaminación del agua.

Contaminación del aire.

Frente a ese escenario, la puesta en marcha de la planta se presenta como una respuesta estructural que busca integrar el cuidado ambiental con la generación de nuevas oportunidades de desarrollo económico dentro del territorio provincial.

La propuesta plantea que la recuperación y el tratamiento adecuado de los vehículos fuera de uso permitan reducir significativamente los efectos negativos derivados de su abandono.

Economía circular y aprovechamiento de materiales

Uno de los ejes centrales del proyecto está vinculado con el impulso de la economía circular, un modelo que busca reincorporar materiales al proceso productivo para reducir la generación de residuos.

En ese sentido, Recuperos Catamarca S.R.L. implementará tecnologías avanzadas y procesos estandarizados destinados a garantizar un tratamiento adecuado de cada unidad que ingrese a la planta. El procedimiento previsto contempla, en primer lugar, la descontaminación previa de los vehículos, seguida por la recuperación de fluidos y la reutilización de aquellas partes y materiales que se encuentren en condiciones aptas para un nuevo aprovechamiento.

Posteriormente, el material remanente será reinsertado en el ciclo productivo siderúrgico, permitiendo disminuir de manera significativa la cantidad de residuos generados y reducir la presión sobre la extracción de recursos naturales.

De acuerdo con el proyecto, este esquema permitirá transformar materiales que de otro modo serían descartados en insumos capaces de volver a formar parte de procesos industriales.

Los ejes estratégicos de la iniciativa

Durante la visita del ministro Luis Castro, los responsables de la empresa expusieron los principales objetivos que orientan el desarrollo de la planta. Los ejes centrales del proyecto comprenden:

Mitigación del impacto ambiental.

Fomento de la economía circular.

Generación de empleo genuino.

Estos objetivos buscan combinar el tratamiento responsable de los vehículos fuera de uso con la creación de nuevas oportunidades productivas para la provincia.

La propuesta también apunta a consolidar un modelo de gestión que articule criterios ambientales con actividades industriales capaces de generar valor agregado.

La visión del Ministerio de Desarrollo Productivo

Al finalizar el recorrido por la planta en construcción, el ministro Luis Castro destacó el alcance del emprendimiento y lo definió como un avance importante dentro de la política industrial impulsada por la provincia. El funcionario sostuvo que la iniciativa representa "un salto cualitativo en la política industrial que impulsamos", al considerar que permitirá abordar simultáneamente desafíos ambientales y productivos.

Asimismo, remarcó que el funcionamiento de la planta no solo contribuirá a resolver un problema asociado a la acumulación de vehículos abandonados, sino que también fortalecerá el desarrollo de proyectos basados en la economía circular.

En ese sentido, afirmó que el objetivo es que este tipo de iniciativas se conviertan en fuentes genuinas de inversión y generación de empleo para los catamarqueños.