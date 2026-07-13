Refuerzan controles migratorios para evitar que barras viajen al partido entre Argentina e Inglaterra

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo especial de seguridad con vistas a la semifinal del Mundial 2026 que disputarán la Selección Argentina e Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta.

La decisión responde a la preocupación oficial por la posibilidad de que barras argentinos intenten viajar a Estados Unidos para asistir al encuentro, motivo por el cual se resolvió reforzar los controles migratorios y coordinar acciones con las autoridades estadounidenses y británicas.

El objetivo del dispositivo es fortalecer las medidas preventivas antes del partido y establecer un esquema conjunto de trabajo entre los distintos organismos involucrados en la seguridad del evento.

Fuerzas argentinas, estadounidenses y británicas

Como parte del operativo, se realizará una reunión de coordinación en la que participarán representantes de organismos de seguridad de los tres países involucrados. Del encuentro formarán parte representantes del FBI, policía del estado de Georgia, policía de Miami, enlaces de la Policía del Reino Unido, el comisario mayor de la División de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y Franco Berlín, titular del programa Tribuna Segura, quien permanece en Estados Unidos desde antes del inicio del Mundial.

Durante esa reunión se analizarán las medidas de seguridad previstas para el encuentro y se definirán los lineamientos del operativo que se desplegará en torno al estadio y en los accesos al espectáculo deportivo.

Las medidas de seguridad previstas para el partido

Según pudo saber TN, el Gobierno recomendará reforzar distintos aspectos del operativo previsto para la semifinal. Las medidas contemplan:

Incrementar la presencia policial en los alrededores del estadio.

Reforzar los controles de ingreso.

Aumentar la cantidad de efectivos afectados al operativo.

Incorporar más personal de seguridad privada dentro del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Además, se informó que toda persona que genere disturbios en el estadio será incorporada al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión. Estas acciones forman parte de la estrategia diseñada para prevenir incidentes durante el desarrollo del encuentro entre Argentina e Inglaterra.

La preocupación por convocatorias en redes sociales

La decisión de reforzar el operativo también estuvo motivada por distintas publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales, donde se impulsa el viaje de barras argentinos para presenciar el partido frente a Inglaterra.

Ese escenario llevó a las autoridades nacionales a declarar el estado de alerta máxima del sistema "Alertas Halcón", un mecanismo desarrollado por el Ministerio de Seguridad Nacional en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones. El sistema permite detectar cuándo una persona alcanzada por el derecho de admisión abandona el territorio argentino.

El funcionamiento del sistema fue modificado especialmente para esta semifinal. Hasta el momento, cuando una persona con derecho de admisión abandonaba Argentina, la decisión sobre autorizar o no su ingreso a Estados Unidos quedaba exclusivamente bajo la competencia de las autoridades norteamericanas.

Para este partido, el procedimiento incorporará un paso adicional. Cada vez que una persona incluida en la base de datos de derecho de admisión salga del país, el sistema emitirá una alerta automática que llegará a Franco Berlín.

A partir de esa notificación, el funcionario pondrá esa información a disposición de las autoridades estadounidenses para advertir que se trata de una persona con restricciones para ingresar a los estadios en Argentina.

Berlín permanece en Estados Unidos desde antes del comienzo del Mundial y mantiene contacto permanente con las autoridades locales cada vez que la Selección Argentina disputa un encuentro en una ciudad distinta, con el objetivo de coordinar los operativos de seguridad.

La nómina entregada a Estados Unidos

Como parte del trabajo conjunto, el Gobierno argentino ya entregó a las autoridades estadounidenses una nómina de aproximadamente 35.000 personas alcanzadas por el derecho de admisión en Argentina.

Dentro de ese listado figuran:

Integrantes de distintas barras bravas.

Personas con antecedentes penales.

Deudores de cuotas alimentarias.

Las autoridades aclararon que la inclusión en esa nómina no implica automáticamente que esas personas tengan prohibido ingresar a Estados Unidos ni asistir a los partidos.

La decisión final corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses, que utilizarán esa información para evaluar cada caso de manera individual.

Los antecedentes que motivan la estrategia

El operativo busca evitar que vuelvan a repetirse situaciones registradas en anteriores Copas del Mundo. Uno de los antecedentes señalados es el de Qatar 2022, donde con el transcurso del torneo comenzaron a aparecer en las tribunas barras e hinchas caracterizados de distintos clubes argentinos.

Durante aquella competencia también circularon versiones sobre un supuesto financiamiento destinado a facilitar esos viajes, aunque, según la información disponible, nunca existieron confirmaciones oficiales.

El otro antecedente corresponde al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas organizó el viaje de barras de distintos clubes. Aquella experiencia concluyó con varios de ellos deportados.

Los clubes incluidos en el listado

La nómina remitida por Argentina a Estados Unidos incluye integrantes de barras de numerosos clubes del fútbol argentino.

Entre los casos con mayor cantidad de personas alcanzadas figuran:

Boca Juniors: 59.

59. San Lorenzo: 55.

55. Almirante Brown: 40.

40. Independiente: 39.

39. Vélez: 16.

16. Estudiantes de La Plata: 15.

15. Gimnasia y Esgrima La Plata: 15.

15. River Plate: 10.

10. All Boys: 10.

10. Racing: 4.

4. Godoy Cruz: 3.

3. Huracán: 3.

3. Platense: 1.

Entre los nombres incluidos aparecen integrantes de La 12, como Rafael Di Zeo, Carlos "Skelethor" Pascual, Fernando Gatica y Fabián Kruger.

También figuran miembros de Los Borrachos del Tablón de River Plate, entre ellos Ariel Fernando Calvici, Hugo Ezequiel Iñiguez, Lucas David Mujica e Ismael Jonathan David Cabrera.