"Sinergia Catamarca" reunió al sector público, la minería, la academia y los proveedores

Las instalaciones del Nodo Tecnológico fueron escenario de la jornada de intercambio y debate "Sinergia Catamarca: Conectando minería, comunidad y tecnología", un encuentro concebido como un espacio estratégico para fortalecer la articulación entre el sector público y privado con el objetivo de impulsar el desarrollo minero, académico y comercial de la provincia.

La actividad fue encabezada por el vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, y fue impulsada por la firma proveedora minera Dorado Exploraciones & Servicios. La jornada contó además con el acompañamiento del senador por el departamento Capital, Ramón Figueroa Castellanos, y reunió a empresarios, cámaras del sector, proveedores locales, referentes del desarrollo productivo y autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

El encuentro se consolidó como una mesa de diálogo destinada a promover el intercambio de ideas y fortalecer los vínculos comerciales, logísticos y tecnológicos entre los distintos actores vinculados a la actividad minera y al desarrollo provincial.

Oferta, demanda y conocimiento

Durante su intervención, Rubén Dusso destacó la importancia de generar espacios de encuentro que permitan acercar a quienes demandan bienes y servicios con quienes pueden ofrecerlos dentro de la provincia.

El vicegobernador celebró la realización de la iniciativa y sostuvo que estos ámbitos permiten fortalecer la interacción entre los distintos sectores que forman parte del entramado productivo de Catamarca.

En ese contexto, anunció un avance que consideró de gran relevancia para el desarrollo científico y la autonomía provincial. Explicó que la presencia de la academia en este tipo de encuentros está vinculada al crecimiento del laboratorio de la provincia y afirmó que resta muy poco para que esa infraestructura tenga la capacidad de realizar íntegramente los estudios que hoy deben efectuarse fuera del territorio provincial.

Según expresó, ese laboratorio permitirá realizar especialmente los análisis de agua y de minerales, evitando que dichos estudios deban enviarse a otras jurisdicciones.

El valor estratégico de los recursos humanos

Otro de los ejes centrales del discurso del mandatario interino estuvo relacionado con la importancia del capital humano para el desarrollo de la minería y de los recursos naturales.

Dusso sostuvo que el verdadero valor del recurso natural depende de las personas que poseen los conocimientos necesarios para transformarlo en oportunidades de desarrollo. En ese sentido afirmó que Catamarca cuenta con los recursos humanos preparados para afrontar ese desafío, aunque señaló que muchos de esos profesionales actualmente desarrollan sus actividades fuera de la provincia e incluso fuera del país.

Asimismo, planteó la necesidad de incrementar la participación de profesionales catamarqueños en los niveles de conducción de los grandes emprendimientos mineros.

El vicegobernador indicó que actualmente existe quizás un solo gerente local en las grandes empresas y expresó como objetivo que en el futuro esos cargos sean ocupados por personas formadas en Catamarca. Para Dusso, las decisiones estratégicas son tomadas por personas y esas personas mantienen vínculos con sus provincias de origen, por lo que fortalecer la formación local constituye un aspecto central para el crecimiento de la actividad.

Un desafío compartido para toda la sociedad

En el tramo final de su exposición, Rubén Dusso convocó a todos los sectores a trabajar de manera conjunta para construir una visión compartida sobre el desarrollo de la provincia.

El vicegobernador remarcó que el desafío es amplio y requiere del compromiso de todos los actores involucrados.

En ese marco, destacó la participación de las cámaras empresariales, las empresas, las asociaciones gremiales y los distintos sectores de la sociedad, señalando que únicamente mediante un trabajo articulado será posible construir una provincia con mayores oportunidades y una comunidad con mejores perspectivas.

El aporte de los proveedores

Por su parte, el titular de la empresa organizadora, Rodolfo Micone, puso de relieve la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo coordinado que vienen desarrollando las distintas cámaras empresariales junto con los proveedores locales de Catamarca.

Durante su participación destacó la importancia de sostener esa articulación como una herramienta para potenciar el crecimiento del sector y consolidar mayores oportunidades para las empresas provinciales.

Además, hizo especial énfasis en el papel que desempeñan las nuevas tecnologías dentro de la actividad minera y su impacto sobre el desarrollo de una cadena de valor local moderna, eficiente y competitiva.