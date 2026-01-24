Bajo la lupa de la Justicia: las pruebas de ARCA que comprometen el manejo de fondos en la era "Chiqui" Tapia

La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por su presidente Claudio "Chiqui" Tapia, atraviesa una de las crisis institucionales y judiciales más severas de los últimos tiempos. El pasado jueves, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó una nueva denuncia penal ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, que profundiza las sospechas sobre el manejo de los fondos del fútbol nacional.

Esta nueva presentación no es un hecho aislado, sino una ampliación crítica que incorpora documentación probatoria sobre un presunto esquema de facturación apócrifa. Según el organismo recaudador, este mecanismo habría sido diseñado para justificar pagos millonarios y aliviar artificialmente la carga tributaria de la asociación. Los montos bajo la lupa en esta instancia superan los 375 millones de pesos, aunque el frente judicial total es sensiblemente mayor.

El informe técnico y el esquema de simulación

El sustento de esta denuncia radica en un exhaustivo informe administrativo fechado el 20 de enero de 2026. Dicho documento fue elaborado por las áreas técnicas de ARCA, bajo la dirección de Andrés Vázquez, y ya forma parte del expediente judicial. La tesis del organismo es clara: se habría montado una ingeniería contable para simular operaciones comerciales que nunca ocurrieron.

De acuerdo con el informe, las maniobras podrían configurar los delitos de evasión impositiva, salidas no documentadas y diversas maniobras dolosas. A diferencia de otras causas que investigan el destino final del dinero, este proceso se enfoca en la construcción documental de la salida de fondos; es decir, en el grado de simulación existente en las operaciones declaradas durante la presidencia de Tapia.

Radiografía de las "empresas fantasma"

ARCA ha identificado a quince proveedoras que registraron operaciones con la AFA entre enero de 2023 y julio de 2024. Según la denuncia, estas firmas carecen de la capacidad económica, operativa y financiera para prestar los servicios que facturaron.

Las empresas bajo análisis minucioso son las siguientes:

Sector Construcción y Servicios: ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Albamonte Construcciones S.R.L., Construcciones Far West S.R.L. y Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.

Sociedades Anónimas: Maxstore S.A., Luicom S.A., Holdembrod S.A., Belesan S.A., Mosili S.A., Ninapey S.A., Gramez S.A. y LPH Event S.A.

Logística y Hotelería: Central Hotel S.R.L. y Logística Winter S.R.L.

Las irregularidades detectadas en estas entidades son, según el organismo, "graves, precisas y concordantes". Entre los hallazgos más relevantes se destacan:

Inexistencia física: Domicilios fiscales falsos o ilocalizables.

Inconsistencia laboral: Ausencia total de empleados en relación de dependencia.

Falta de activos: Inexistencia de bienes registrables o infraestructura mínima.

Descalce financiero: Volúmenes de facturación que no guardan relación con las acreditaciones bancarias ni con las actividades declaradas.

El Predio de Ezeiza: Epicentro de la facturación

Un dato clave que complica a la gestión de Claudio Tapia es que la mayoría de los comprobantes sospechosos están vinculados a supuestas obras y servicios en el Predio de Ezeiza, el activo estratégico más importante de la AFA.

ARCA resalta la utilización de conceptos genéricos e imprecisos en las facturas, tales como "anticipo de obra", "etapa de obra" o simplemente "servicios prestados". Para los investigadores, la falta de planos, certificaciones de avance, contratos detallados o actas de recepción impide acreditar la veracidad de los trabajos. Resulta particularmente inverosímil para el fisco que empresas sin un solo empleado registrado facturen cifras millonarias por obras de gran magnitud en el predio de la Selección Nacional.

Un frente judicial multidimensional

La situación procesal de Tapia es de una complejidad creciente. Esta nueva causa por 375 millones de pesos se suma a un expediente conexo donde el juez Amarante ya investiga a la AFA por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.

Este cúmulo de investigaciones coloca bajo la lupa la transparencia y la legalidad de los manejos financieros de la institución madre del fútbol argentino. Las facturas, que ya descansan en el expediente judicial, son consideradas por ARCA como la evidencia física de un esquema de simulación sistemático. Ahora, el futuro de la conducción actual depende de la determinación de la Justicia sobre si estos comprobantes reflejan una realidad comercial o si son piezas de una estafa al fisco nacional.