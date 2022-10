Becados municipales de la Capital, en estado de alerta

Un grupo de becados “autoconvocados” del municipio de la Capital confirmaron a LA UNION se encuentran en estado de alerta piden al intendente Gustavo Saadi (Frente de Todos” una mejora salarial. Además, cuestionaron al SOEM aseguran que son “usados” con fines políticos para las protestas y que luego son dejados de lado.

En diálogo con este medio, los precarizados de la Capital explicaron que hace varias semanas intentan dialogar con el jefe comunal a fin de plantearle la necesidad de una mejora económica que perciben por la beca “Catamarca Ciudad Trabaja”, teniendo en cuenta que días atrás el Ejecutivo Comunal confirmó el aumento salarial del 30% (en dos partes) para personal de planta, incremento que no completa a los becados.

“Venimos haciendo reuniones en distintas reparticiones y estamos analizando la posibilidad de tomar medidas porque nadie nos da una respuesta. Intentamos llegar al Intendente pero lamentablemente quienes están cerca de Saadi, no nos dejan. Nosotros los becados somos lo que siempre estamos cuando el personal de planta hace paro, nosotros ponemos siempre el pecho a la situación por eso nos parece injusto que no nos tengan en cuenta. Somos muchos los estamos viviendo una situación límite porque lo que nos pagan hoy, no nos alcanza y todos tenemos familias que mantener”, manifestaron.

En ese contexto, los becados cargaron duro contra las autoridades del SOEM, explicaron que si bien el gremio no los representa legalmente, aseguran que cuando los trabajadores de planta realizan medidas de fuerza, desde el gremio son convocados y en algunos casos obligados acompañar la protesta, pero al momento de luchar por una recomposición salarial no son tenidos en cuenta.

“En la gestión de Arévalo (Walter), él siempre pedía por nosotros, pero esta nuevo conducción (Luis Álamo) del SOEM no nos tienen en cuenta parece que nosotros no existimos”, expresaron finalmente.