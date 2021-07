Blasia Gómez Reinoso, la precandidata trans que irá por la intendencia de Los Altos

La precandidata que participará en el proceso electoral próximo en busca de la intendencia de Los Altos, Blasia Gómez Reinoso, jubilada tras 35 años de docencia, luego de desempeñarse como directora y supervisora, en declaraciones a la prensa expresó cómo se tomó la propuesta que le realizó el Frente con Vos Podemos de postularse para encabezar el Ejecutivo municipal.

"Movilizada, realmente fue una sorpresa porque sinceramente no lo esperaba; esto se realizó, se concretó y la verdad desde lo más profundo de mi ser me sentí muy estimulada por el Frente con Vos Podemos, que son ellos quienes han venido, me han buscado, me costó dar este sí y creo que dar este sí tiene que ver también con tener la oportunidad de seguir trabajando", manifestó y agregó que la preocupa el presente.

No obstante, afirmó que el respaldo y la confianza del espacio político la hace sentir feliz y entusiasmada.

Cabe recordar que Blasia accedió a la jubilación con más de 35 años de servicio en la docencia. Además, obtuvo otros cargos en el sistema educativo que se logran haciendo carrera, fue así que se jubiló siendo supervisora de Nivel Secundario de las escuelas de formación artística. Inició en la docencia en el año 1982, en la Escuela de Expresión Infantil. Más adelante estuvo en algunas instituciones nacionales, en el nivel secundario. Luego fue una de las fundadoras de la Escuela de Arte de Recreo, donde estuvo alrededor de cinco años. También trabajó más de dos décadas en Los Altos, hasta que por su carrera obtuvo un cargo directivo en un establecimiento educativo de Ancasti. Finalmente, en sus últimos tres años de ejercicio fue supervisora de nivel secundario de las escuelas artísticas.

Asimismo, contó que siempre le interesó la política, pero prevaleció lo educativo. "Me preocupa lo social, el bien común, nunca pensé que esto se materialice; también dije sí para que detrás de mí muchas mujeres, del colectivo y no del colectivo, nos animemos a estar presentes".

"Lo importante es estar en acción, estar afuera, plantear tus ideales, que es lo que debería ser en esta vida y sociedad; yo no sé si es un reconocimiento, yo no espero reconocimiento, sí decir que han pensado en mí, han venido y me han buscado, me han ofrecido este lugar que no es fácil", señaló y añadió que tiene un gran significado en su vida.