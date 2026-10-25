Bullrich cuestionó los ataques de Milei al periodismo y pidió no cruzar límites

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei al cuestionar sus recientes declaraciones contra periodistas durante la cena de la Fundación Faro. La senadora consideró que el mandatario "cruzó un límite" al hablar de "quemar periodistas en la hoguera" y sostuvo que la defensa de la libertad de expresión también implica respetar a quienes cuestionan al poder.

"Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la Justicia da la razón, es mejor", afirmó Bullrich en una entrevista con LN+.

En ese marco, pidió moderar el lenguaje frente a las críticas. "Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera", expresó.

La senadora también se refirió a la situación económica y planteó la necesidad de introducir cambios para que los indicadores generales se traduzcan en mejoras concretas para las familias.

"Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos", señaló.

Bullrich defendió la libertad de expresión

Las declaraciones de la legisladora se produjeron después de que Milei arremetiera contra periodistas a los que acusó de difundir información falsa vinculada con la causa Libra. Durante la cena de la Fundación Faro, el Presidente sostuvo que esos comunicadores "se tienen que quemar en la hoguera".

Los dichos generaron cuestionamientos de distintas organizaciones periodísticas, entre ellas la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). También hubo expresiones de rechazo de dirigentes de la oposición.

Bullrich reconoció el derecho del mandatario a cuestionar las publicaciones periodísticas, pero sostuvo que las respuestas deben darse mediante argumentos.

"Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde", afirmó.

Su postura volvió a poner de manifiesto las diferencias que mantiene con Milei en torno al tono de la confrontación política y al vínculo entre el Gobierno y los medios de comunicación.

Una señal de acercamiento y diferencias políticas

Las declaraciones se conocieron después de que Bullrich compartiera en sus redes sociales una fotografía en la que aparece abrazada a Milei durante la cena de la Fundación Faro. El Presidente replicó la publicación, en un gesto de acercamiento luego de las tensiones surgidas por los últimos movimientos políticos de la senadora.

Además, Bullrich difundió un video que alimentó las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. La dirigente, que encabeza el bloque oficialista en el Senado, manifestó que está preparada para ser presidenta, aunque señaló que debe esperar su momento.

En ese contexto, sus recientes declaraciones combinaron señales de cercanía con el mandatario y diferencias públicas en cuestiones centrales para el Gobierno.

El cuestionamiento a los ataques contra el periodismo y el reclamo de correcciones económicas muestran los temas en los que Bullrich busca expresar una posición propia dentro del oficialismo, mientras se mantiene abierta la discusión sobre las candidaturas para las elecciones presidenciales de 2027.

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