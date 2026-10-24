YPF proyecta ganancias récord y le pone fecha a la firma del proyecto para exportar GNL

La empresa petrolera de bandera, YPF, aseguró que el balance de 2026 cerrará con ganancias récord para la compañía, al tiempo que definió la fecha en la que se firmará el acuerdo de "Argentina LNG".

El presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, comentó cuáles son los números que manejan para el balance anual del corriente año, en donde deslizó que están cerca de cumplir con el objetivo de producción.

"Este año va a ser récord de YPF de ganancias. Aún a precios muy bajos hubiese sido el año récord", dijo en declaraciones con la prensa, en donde además indicó que el objetivo de producción para 2026 recae sobre los 250.000 barriles diarios de petróleo, provenientes del yacimiento Vaca Muerta.

Respecto al año próximo, Marín afirmó que presentará los planes de producción en Nueva York, el 6 de abril, y manifestó que "todos se van a sorprender por la producción de YPF de diciembre del 2027".

En cuanto al "Argentina LNG", el proyecto que la petrolera impulsa junto con la italiana Eni y XRG (brazo internacional del grupo estatal emiratí ADNOC), para exportar Gas Natural Licuado (GNL), el ejecutivo reafirmó la fecha del 26 de noviembre.

Según relató, el proyecto contempla inversiones por US$30.000 millones durante los cuatro años venideros y exportaciones por aproximadamente US$10.000 millones.

"Argentina va a ser netamente exportador, va a llegar a ser el sexto exportador del GNL a nivel mundial y va a ser el quinto exportador de garrafas. Vamos a tener que hacer la planta veces más grande de la que hay hoy en Neuquén para separación de petróleo y gas", manifestó Marín.

Consultado acerca del precio de los combustibles, los cuales se encuentran "congelados" debido al "buffer" de precios que realizó la petrolera, el empresario aseguró que desde YPF ven "todos los surtidores y la demanda, hora a hora, día a día, mes a mes".

"Lo que vimos en marzo y se sigue viendo es que la demanda pasó a ser elástica, no en la Ciudad de Buenos Aires, pero en las demás localidades pasó a ser elástica". El "buffer" es un mecanismo el que consiste en amortiguar los movimientos de los precios del petróleo internacional para que no se traslade el 100% a los surtidores.

Y, agregó, que todavía no tienen una fecha en la que se liberará este control de precios, debido a la incertidumbre y volatilidad que se origina en Medio Oriente. "No se sabe, no lo sabe nadie. Hay mucha volatilidad en el precio, entonces por eso nosotros mantenemos el 'buffer'".