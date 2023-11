Bullrich no descartó sumarse al nuevo gobierno, pero aseguró que Milei no le ofreció ningún cargo

La excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo esta noche en Solo una Vuelta Más, enTN, y habló sobre la posibilidad de ocupar un cargo en el Gobierno del flamante presidente electo, Javier Milei.

“Formalmente, nadie me dijo nada sobre ofrecerme el Ministerio de Seguridad. No está decidido si voy a ocupar un rol dentro de este Gobierno”, aseguró la titular del PRO.

Si bien no descartó la posibilidad de ocupar un lugar como lo hizo en el Gobierno de Mauricio Macri, remarcó: “Volver a estar en un lugar en el que ya estuve no es lo que más me gusta”. Y sumó: “Si uno le plantea a la gente que vote a una persona, en este caso a Milei, y Milei pide ayuda para gobernar, sería incoherente no hacerlo”.

En este sentido, remarcó que cuando en Juntos por el Cambio decidieron apoyar al libertario en el balotaje de este domingo, lo hicieron “sin condicionamientos de cargos”.

En cuanto al armado del gabinete, la exministra aseguró que el líder de La Libertad Avanza es quien se está haciendo cargo de componerlo: “Nosotros no se lo vamos a armar”.

Sobre la privatización de empresas estatales, Bullrich dejó en claro que en el caso de Aerolíneas Argentinas nunca se habló de privatizarla, sino de “dársela a los empleados”.

A su vez, con respecto al cierre de la agencia Télam, indicó: “¿Cuántas agencias de noticias hay hoy en el mundo? Muy pocas. ¿Qué es Télam? Un reservorio de gente que ya no tiene tarea, no hay más agencias. Si un ente no existe más, se pueden tomar otras medidas como llevar a la gente a otro lado”.

Sin embargo, explicó que todavía no sabe cuáles son las medidas que se van a tomar desde el 10 de diciembre ya que no tiene el programa completo de Gobierno. “El cierre de Télam puede ser con una Ley de Ministerios, donde se pueden sacar o poner Ministerios. Nunca existió que a un Gobierno no le voten una Ley de Ministerios”, agregó.

(Fuente: Todo Noticias)