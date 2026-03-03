Bullrich invitará a Nahuel Gallo al Senado tras su regreso y habría otras reuniones

El regreso de Nahuel Gallo a la Argentina, luego de haber permanecido 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista, abrió una nueva etapa política e institucional en torno a su caso. En ese contexto, Patricia Bullrich adelantó que lo invitará al Senado para mantener un encuentro formal en su despacho, tras haber sido una de las figuras que siguió de cerca la situación desde el momento de su detención.

La ex ministra de Seguridad estuvo presente en el aeropuerto de Ezeiza durante la madrugada del lunes para recibir al efectivo, quien arribó en un vuelo privado después de haber estado casi 500 días cautivo en Venezuela.

De la Asamblea Legislativa a la pista de Ezeiza

El domingo por la noche fue una jornada intensa para Bullrich. Primero participó de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inauguró formalmente un nuevo período de sesiones extraordinarias en el Congreso.

Tras escuchar el discurso presidencial, la dirigente pasó por la Quinta de Olivos, donde el mandatario invitó a propios y aliados a una cena. Desde la residencia oficial, ya en la madrugada del lunes, se trasladó junto a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, hasta la pista de aterrizaje en Ezeiza para aguardar la llegada de Gallo.

La referente del oficialismo todavía estaba al frente del Ministerio de Seguridad cuando el gendarme fue ilegalmente detenido en diciembre de 2024, cuando intentó viajar a Caracas para visitar a su pareja. Desde ese momento, siguió de cerca cada instancia del caso.

Aunque hace algunos meses dejó el Gabinete para asumir su banca como senadora, no dejó de interiorizarse en el tema. Fue Monteoliva quien le confirmó que el uniformado había sido liberado de la cárcel El Rodeo, donde permanecía cautivo.

La operación de repatriación y el apoyo de Catamarca

Poco después de conocer la liberación, Bullrich tomó conocimiento de que desde el aeropuerto de San Fernando había despegado con rumbo a la capital bolivariana un avión con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. La operación formaba parte del operativo para repatriar a Gallo, quien ya estaba en camino hacia Buenos Aires.

En paralelo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, abordó un vuelo propio desde esa provincia junto a los familiares del gendarme —también oriundos de allí— para trasladarlos hasta Ezeiza y posibilitar el reencuentro.

Minutos después de las 4:30, Gallo volvió a pisar suelo argentino. Bullrich logró una fotografía junto a él y publicó en su cuenta de X:

"Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices".

Invitación al Senado y posibles encuentros institucionales

Ahora, en su rol de jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Bullrich quiere recibir al uniformado en su despacho para conversar con mayor tranquilidad y felicitarlo por la entereza y valentía que le permitieron resistir el secuestro.

Si bien todavía no hay una fecha definida —ya que Gallo recién se reencontró con su familia y se sometió a estudios médicos para evaluar su estado de salud—, el encuentro podría concretarse en los próximos días.

No se descarta, además, que el gendarme sea atendido por el propio Presidente en la Casa Rosada, aunque desde la cúpula del Poder Ejecutivo aclararon que esto "todavía no está en los planes". Tampoco figura en agenda una invitación a la Cámara de Diputados, aunque podrían sumarse más actividades oficiales. En paralelo, Gallo ya cuenta con varios pedidos de entrevistas por parte de medios de comunicación.

Conferencia en Rosario y agenda legislativa

En este contexto, Bullrich brindará una conferencia de prensa este martes a las 9:45 en el Hotel Ros Tower de la ciudad de Rosario, junto a la diputada Romina Diez.

Allí informará sobre la reciente liberación y la llegada al país de Gallo, y aprovechará para plantear la importancia de las nuevas leyes sancionadas por el Congreso en materia económica —como la Reforma Laboral— y en materia penal —como el nuevo Régimen Penal Juvenil—, entre otros temas.

El reencuentro y el testimonio de su esposa

El regreso de Gallo marcó un antes y un después para su familia. Tras catorce meses de reclamos y gestiones, el reencuentro fue especialmente significativo para su esposa, María Alexandra Gómez, quien expresó públicamente el impacto emocional de la experiencia.

"Gracias, Dios mío... gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca", escribió en sus redes sociales.

La travesía del gendarme comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia para reunirse con su familia en el estado de Anzoátegui, a unos kilómetros de Caracas. Allí fue detenido ilegalmente y permaneció 448 días secuestrado, hasta concretarse su liberación y retorno.

Hoy, con el reencuentro consumado y nuevas instancias institucionales en evaluación, comienza una etapa distinta para Nahuel Gallo, marcada por la recuperación personal y por el reconocimiento político tras casi 500 días de cautiverio.