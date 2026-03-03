Crece la preocupación por la inactividad del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú

La falta de definiciones en torno al inicio del período legislativo en Fray Mamerto Esquiú encendió señales de preocupación en el ámbito político local. La inactividad del Concejo Deliberante motivó un planteo formal por parte del concejal del bloque de Juntos por el Cambio, Adrián Acevedo, quien el pasado viernes solicitó que se informe, a la mayor brevedad posible, la fecha prevista para la Sesión Preparatoria y la posterior Apertura de Sesiones Ordinarias por parte de la Intendente Municipal, en este caso, Alejandra Benavídez.

El pedido apunta a despejar la incertidumbre institucional y a garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa vigente. Según expresó el edil en su presentación formal, el objetivo es "dar cumplimiento a lo establecido por nuestra Carta Orgánica y permitir el tratamiento oportuno de los temas que preocupan a nuestros vecinos".

Un reclamo en clave institucional

En su planteo, Acevedo puso el foco en la necesidad de respetar los tiempos formales que rigen el funcionamiento del cuerpo legislativo municipal. En ese sentido, sostuvo que "la institucionalidad se fortalece cuando se respetan las normas y se trabaja dentro de los tiempos que la ley establece".

La frase sintetiza el eje central del reclamo: no se trata únicamente de una cuestión administrativa, sino de la vigencia plena de los mecanismos institucionales previstos por la Carta Orgánica. La Sesión Preparatoria y la Apertura de Sesiones Ordinarias no son actos meramente protocolares, sino instancias que habilitan formalmente el tratamiento de proyectos, debates y decisiones que impactan en la vida cotidiana de la comunidad.

Adrián Acevedo

La falta de una fecha definida genera, en este contexto, interrogantes sobre el inicio efectivo del período legislativo y sobre la posibilidad de abordar en tiempo y forma los asuntos que demandan resolución.

El antecedente del año pasado

La preocupación actual se inscribe además en un antecedente reciente. El año pasado, la apertura de las Sesiones Ordinarias en Fray Mamerto Esquiú se celebró el 4 de abril, y este Concejo Deliberante fue uno de los últimos en ponerse en funcionamiento.

Ese dato no es menor. La experiencia de 2025 dejó en evidencia una demora en el inicio formal de la actividad legislativa, situación que ahora vuelve a generar inquietud ante la ausencia de precisiones oficiales sobre el calendario 2026.

El recuerdo de aquella fecha —4 de abril— refuerza el planteo del concejal radical, quien busca evitar que se repita un escenario de postergación que limite la agenda deliberativa en los primeros meses del año.

El contraste con el Valle Central

La situación de Fray Mamerto Esquiú adquiere mayor relevancia cuando se la compara con otras comunas del Valle Central. En particular, la apertura de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca (SFVC) ya fue programada para este martes 3 de marzo a las 19:00 horas.

El acto en la Capital provincial marcará el inicio del período legislativo y contará con la presencia del intendente Gustavo Saadi, quien brindará su mensaje anual. De esta manera, mientras en SFVC el cronograma está definido y comunicado oficialmente, en Fray Mamerto Esquiú persiste la incertidumbre.

El contraste entre ambos escenarios alimenta el debate político local. En un contexto regional donde otros cuerpos deliberativos ya han fijado fecha y modalidad de apertura, la falta de definiciones en Fray Mamerto Esquiú se vuelve más visible.

Un pedido concreto y urgente

El planteo de Adrián Acevedo es claro y puntual. Solicita que se informe:

La fecha prevista para la Sesión Preparatoria.

La fecha de la Apertura de Sesiones Ordinarias por parte de la Señora Intendente Municipal.

Todo ello, subraya, con el fin de cumplir lo establecido por la Carta Orgánica y de permitir el tratamiento oportuno de los temas que preocupan a los vecinos.

La discusión, por tanto, se centra en el calendario institucional y en la necesidad de brindar certezas. La convocatoria formal a las sesiones marca el inicio del trabajo legislativo anual, habilita la planificación de la agenda y estructura el funcionamiento del Concejo.

Mientras otras comunas del Valle Central ya han puesto en marcha su período legislativo 2026, en Fray Mamerto Esquiú el inicio continúa pendiente de confirmación. La solicitud presentada el pasado viernes instala el tema en el centro del debate político local y coloca la atención sobre los tiempos institucionales que, como remarcó el concejal, deben respetarse para fortalecer la vida democrática del municipio.

