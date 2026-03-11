Bullrich ratificó en Expoagro el compromiso oficial de eliminar las retenciones

En el marco de la vigésima edición de Expoagro, el evento que consolida a la ciudad bonaerense de San Nicolás como el epicentro de la agroindustria nacional, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, encabezó una visita de alto perfil político. La jornada, marcada por el intercambio entre los principales referentes del campo y la dirigencia, sirvió como plataforma para que el oficialismo renovara sus promesas de campaña ante uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

Recorrida oficial y apoyo político en San Nicolás

La legisladora arribó al predio ferial en horas del mediodía, iniciando una extensa recorrida por los distintos stands que integran la muestra. Su presencia no fue un acto individual, ya que Patricia Bullrich estuvo acompañada por una nutrida comitiva de senadores de su espacio político, entre los que se encontraban Joaquín Benegas Lynch, Carmen Rivero, Bartolomé Abdala y María Orozco. Este despliegue de legisladores buscó dar una señal de cohesión parlamentaria respecto a las políticas que el Ejecutivo pretende implementar para fortalecer el vínculo con el sector primario.

Durante su paso por los diversos sectores de la exposición, que reúne anualmente a productores, empresas de maquinaria y referentes del sector agroindustrial, Bullrich destacó el "compromiso especial" que la administración nacional mantiene con el campo. La visita se produjo en un contexto de gran expectativa, donde la muestra se consolida como un espacio clave para el intercambio entre la producción y la dirigencia política, permitiendo a los legisladores conocer de cerca las inquietudes de los actores que motorizan la economía rural.

El esquema para los Derechos de Exportación

El punto central de las declaraciones de la senadora giró en torno a los Derechos de Exportación (DEX), un tema de sensibilidad histórica para el sector. Al respecto, Bullrich fue taxativa al calificar a las retenciones como un "impuesto totalmente regresivo" que limita el desarrollo productivo. Sin embargo, la ratificación del compromiso de eliminación vino acompañada de una precisión técnica fundamental sobre la implementación de dicha medida, subrayando que el objetivo del Gobierno es bajar los impuestos tanto como sea posible.

Según explicó la jefa de la bancada de LLA, la reducción y posterior eliminación de las retenciones se llevará a cabo bajo un criterio de gradualidad, siempre y cuando estas acciones no afecten el objetivo central de la gestión. La legisladora remarcó que existe una premisa innegociable que es mantener el superávit fiscal, ya que este equilibrio financiero es, según su visión, lo que otorga la estabilidad necesaria al país. De este modo, la quita de los gravámenes queda supeditada a la salud de las cuentas públicas para no comprometer la solidez macroeconómica alcanzada.

Estabilidad y perspectivas para el sector

Para la dirigencia de La Libertad Avanza, el sostenimiento de este orden económico es lo que permitirá, en el mediano plazo, quitar el peso del Estado sobre la producción agrícola y fomentar nuevas inversiones. Bullrich enfatizó que el superávit no es solo una cifra contable, sino la herramienta que garantiza una previsibilidad real para quienes invierten en el suelo argentino. En este sentido, la visita reforzó el mensaje oficial sobre la intención de reducir la presión impositiva como motor de crecimiento.

La presencia de figuras clave del Senado en Expoagro reafirma que el respaldo al sector agropecuario se mantiene como una prioridad en la agenda legislativa del oficialismo. En un predio que vibra con la innovación tecnológica y el trabajo rural, la ratificación de este rumbo busca inyectar un clima de confianza en un sector que demanda señales claras de desgravación para proyectar sus exportaciones hacia el mercado internacional en un marco de estabilidad y libertad comercial.