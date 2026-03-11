Jalil se reunió con Rio Tinto y analizó nuevas inversiones de litio para el NOA

En el marco de Argentina Week, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la compañía minera Rio Tinto para analizar el estado de los proyectos de litio que la empresa desarrolla en el Noroeste Argentino (NOA) y las próximas etapas de inversión previstas para la región.

El encuentro se realizó junto a los gobernadores de Salta y Jujuy, consolidando un espacio de diálogo entre las provincias del NOA y una de las compañías internacionales que participa en el desarrollo de proyectos vinculados al litio en el país.

Durante la reunión se abordaron los avances de las iniciativas productivas en curso, así como también las perspectivas de expansión de la actividad minera en la región, en un contexto en el que el litio se posiciona como un recurso estratégico para el desarrollo industrial.

La agenda del encuentro estuvo centrada en evaluar el progreso de los proyectos que la empresa impulsa en el norte argentino, además de analizar las próximas etapas de inversión que podrían consolidar el crecimiento del sector en los próximos años.

La estrategia global de litio y el rol de Argentina

Durante la reunión, la compañía Rio Tinto ratificó que Argentina ocupa un lugar central dentro de su estrategia global de litio, lo que refuerza la importancia de los proyectos que desarrolla en el país.

Este posicionamiento se vincula con el crecimiento de la actividad minera vinculada a este recurso y con la expansión de iniciativas productivas que buscan consolidar nuevas etapas de desarrollo en la región. En ese contexto, la empresa anunció el primer envío comercial de carbonato de litio desde su proyecto Rincón, ubicado en la provincia de Salta.

Este envío marca un hito dentro del proceso productivo del proyecto y representa un avance concreto en la consolidación de la actividad vinculada al litio en el NOA.

El anuncio también refleja la continuidad de las inversiones en la región y la proyección de nuevos desarrollos dentro del sector minero.

Presencia histórica en Catamarca

La relación entre Rio Tinto y Catamarca tiene una trayectoria de varias décadas. Según se destacó durante el encuentro, la compañía cuenta con casi treinta años de trabajo en el proyecto Fénix, una de las iniciativas vinculadas a la producción de litio que se desarrollan en la provincia.

Este proyecto forma parte del entramado de actividades mineras que se han consolidado a lo largo del tiempo en la región y que constituyen una base para la expansión de nuevas inversiones. La continuidad del trabajo de la empresa en Catamarca refleja la presencia sostenida del sector minero en el desarrollo de proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales, particularmente aquellos relacionados con el litio.

Avances del proyecto Sal de Vida

Además de su participación en el proyecto Fénix, la compañía avanza en otra iniciativa de desarrollo en territorio catamarqueño: el proyecto Sal de Vida. De acuerdo con lo informado durante la reunión, esta iniciativa se encuentra en proceso de desarrollo y prevé iniciar su producción durante el segundo semestre de 2026.

El proyecto representa una nueva etapa en la expansión de la actividad minera vinculada al litio en la provincia, con perspectivas de consolidar nuevas fases productivas en el corto y mediano plazo. Los avances en este proyecto forman parte del análisis realizado durante la reunión, donde se evaluaron los pasos necesarios para continuar con el desarrollo de la iniciativa y su integración dentro del esquema productivo regional.

Desarrollo y oportunidades para Catamarca

En el marco del encuentro, el gobernador Raúl Jalil destacó la importancia de que el crecimiento de la actividad minera se traduzca en beneficios concretos para la población local.

El objetivo planteado es que el desarrollo de los proyectos vinculados al litio genere impactos positivos en la economía provincial, particularmente en términos de empleo y oportunidades de desarrollo. En ese sentido, el trabajo conjunto con las empresas y las otras provincias del NOA busca consolidar un escenario en el que el crecimiento del sector permita impulsar nuevas oportunidades económicas para Catamarca.

Según lo expresado durante la reunión, el desafío consiste en que el avance de los proyectos de inversión se refleje en más empleo, mayor desarrollo y nuevas oportunidades para los catamarqueños, en el marco de una actividad que continúa expandiéndose en la región.