"Me estoy deslomando", dijo Adorni al justificar el viaje de su esposa a Nueva York

El jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que su esposa formó parte del viaje que realizó la comitiva del presidente Javier Milei a Nueva York, donde se desarrolló la Argentina Week 2026, un encuentro orientado a atraer inversiones para el país.

El viaje generó cuestionamientos desde la oposición, que puso el foco en el uso de recursos públicos por parte de familiares de funcionarios. Frente a esas críticas, el funcionario explicó públicamente las razones por las cuales su esposa se trasladó en el mismo avión que el mandatario y la delegación oficial. Adorni sostuvo que su pareja ya tenía previsto viajar a la ciudad estadounidense, pero que un cambio de agenda provocó la pérdida del pasaje original, lo que derivó en la invitación para que se sumara al vuelo oficial.

La explicación del jefe de Gabinete

En declaraciones al canal A24, Adorni explicó los detalles de la situación y defendió la decisión de que su esposa lo acompañara durante la misión oficial. Según indicó, la mujer había adquirido previamente un pasaje aéreo por su cuenta.

Entre los datos que aportó el funcionario se encuentran:

Costo del pasaje: 5345 dólares.

Fecha del pasaje original: 26 de febrero.

Motivo del cambio: modificación de la agenda del viaje.

Adorni afirmó que, tras ese cambio, la Presidencia fue la que invitó a su esposa a subirse al avión presidencial, con el objetivo de que ambos pudieran coincidir en el destino.

"Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado".

El funcionario remarcó que no hubo utilización de fondos públicos para financiar el traslado de su esposa, y reiteró que el viaje estaba planificado con anterioridad.

"Son trabajos muy sacrificados"

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también se refirió a la intensidad de la agenda oficial que se desarrolla durante este tipo de misiones internacionales. En ese marco, defendió su decisión personal de que su pareja lo acompañara durante la estadía en Estados Unidos. "Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe". El funcionario amplió su explicación al describir el contexto de trabajo de la comitiva argentina durante la semana en Nueva York.

"Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York". Según expresó, la presencia de su esposa tenía además un componente personal vinculado al acompañamiento durante la actividad oficial. "Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá".

Los gastos durante el viaje

Adorni también se refirió al financiamiento de los gastos personales durante la misión oficial. El jefe de Gabinete aseguró que tanto los gastos propios como los de su esposa son abonados con recursos personales. Entre los rubros que mencionó se encuentran viáticos de comida y gastos de movilidad.

Según afirmó, estos costos no fueron cubiertos por el Estado, sino que se pagan con su propio dinero. Además señaló que su esposa tenía previsto viajar igualmente a Nueva York debido a una actividad que realizaría en paralelo durante esos días.

"Más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado".

La misión oficial en Estados Unidos

El viaje de la comitiva argentina se realizó en el marco de Argentina Week 2026, un encuentro que reúne a actores económicos y empresariales con el objetivo de promover inversiones en el país. Durante esa semana se desarrollan distintas actividades destinadas a presentar oportunidades económicas y generar vínculos con inversores internacionales.

La presencia del presidente Javier Milei y parte de su gabinete formó parte de esa estrategia de promoción internacional.

El regreso de la comitiva

Tras finalizar las actividades en Nueva York, la agenda oficial continuó con otros compromisos del presidente argentino en la región.

El avión presidencial que trasladó a la delegación partió posteriormente rumbo a Chile, donde el mandatario participará de la asunción presidencial de José Antonio Kast. En tanto, Adorni indicó que él y su esposa regresarán a la Argentina en un vuelo de línea comercial, diferenciando ese tramo del viaje del traslado oficial realizado con el presidente.

Un tema bajo debate político

Las declaraciones del jefe de Gabinete se produjeron en un contexto de cuestionamientos políticos de la oposición, que puso en discusión la presencia de familiares de funcionarios en viajes oficiales.

Frente a esas críticas, Adorni reiteró que el traslado de su esposa no implicó gastos para el Estado y que su participación en el viaje estuvo vinculada a circunstancias personales y a una invitación posterior de la Presidencia tras el cambio de agenda.

De esta manera, el funcionario buscó explicar públicamente los detalles del episodio, subrayando que su decisión respondió a razones personales y que, según su versión, no generó erogaciones de fondos públicos.

