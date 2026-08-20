Bullrich reclamó al Gobierno mayor velocidad en los resultados económicos

En un nuevo gesto de diferenciación dentro del oficialismo, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, publicó este miércoles en sus redes sociales un mensaje con un tono de reclamo hacia el Gobierno.

La senadora sostuvo que el rumbo económico impulsado por Javier Milei es el correcto, pero planteó que la gestión necesita avanzar con mayor velocidad para que los resultados puedan ser percibidos por la población en su economía familiar.

"El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo", comenzó Bullrich en su publicación. Sin embargo, inmediatamente después introdujo el eje central de su planteo: "Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana".

Hacia el cierre del mensaje, la exministra de Seguridad reconoció que "no es fácil", aunque definió el proceso como un "esfuerzo" necesario para "construir un país normal y con futuro".

La frase final, además, tuvo una modificación. 45 minutos después de publicado el tuit, Bullrich corrigió el cierre original. La primera versión decía: "Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino". Posteriormente, esa formulación fue reemplazada por la referencia al esfuerzo necesario para construir un país normal y con futuro.

El encuentro con 70 empresarios pyme

El mensaje de Bullrich tuvo como antecedente inmediato una reunión que la senadora mantuvo el martes en un edificio de Barrio Norte con un grupo de 70 empresarios pyme.

Según la reconstrucción de LA NACION, se trató de empresarios que siguen a Bullrich desde hace muchos años, especialmente integrantes de la comunidad judía. El encuentro permitió poner sobre la mesa algunas de las preocupaciones económicas que, según su entorno, la dirigente considera que requieren mayor atención por parte del Gobierno.

Un estrecho colaborador de la senadora resumió a esos sectores como "sectores que están sufriendo". La diferenciación que Bullrich mantiene con la administración, de acuerdo con esa fuente, está vinculada principalmente con la necesidad de tener una mayor cercanía con quienes atraviesan dificultades económicas.

"Hay que estar un poquito más cerca de la gente, entender qué está pasando y que hay sectores que pueden desaparecer", sostuvo el colaborador de la exministra al explicar la posición de Bullrich.

En ese planteo aparece una diferencia relacionada no necesariamente con el rumbo general de la política económica, que Bullrich reivindica, sino con la forma de acompañar y comunicar los efectos de ese proceso.

La morosidad, la preocupación

Entre las cuestiones que generan preocupación en el entorno de Bullrich aparece especialmente la morosidad de las familias. El colaborador consultado manifestó reservas sobre la comunicación del oficialismo y, en particular, sobre las expresiones del Presidente, quien recientemente definió la morosidad como un "acuerdo entre privados" y preguntó: "¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo [endeudarse]?".

A esa postura se suma la posición expresada la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien descartó que el Estado adopte medidas extraordinarias para amortiguar la morosidad de las familias.

Bullrich, en cambio, preferiría que el Gobierno comunicara con mayor claridad las herramientas que pone a disposición para asistir a quienes tienen deudas y atraviesan dificultades para pagarlas. Uno de los ejemplos mencionados es una medida implementada en junio por el Banco Nación, que sumó una línea UVA para regularizar deudas.

La preocupación adquiere mayor dimensión en el contexto de los datos de morosidad citados en el análisis. Según datos correspondientes a junio de la consultora Analytica, a los que accedió LA NACION, 5,9 millones de argentinos acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos.

Actividad y crecimiento, otras dos preocupaciones

La morosidad no es el único aspecto económico que preocupa a Bullrich y a su círculo íntimo. También aparecen el nivel de actividad y el ritmo de crecimiento de la economía.

En cuanto a la actividad, la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una caída intermensual del 0,5%. En relación con el crecimiento, el dato correspondiente al primer trimestre mostró una expansión del 2,3% respecto del mismo período del año anterior.

Estos indicadores forman parte del contexto en el que Bullrich reclama una mayor velocidad en la llegada de los resultados a la economía cotidiana. La propia conducción económica reconoció que el ritmo de crecimiento no es el esperado. Santiago Bausili, titular del Banco Central, admitió la semana pasada que la economía "crece despacio" y sostuvo que un nivel del 2% anual resulta "mucho más despacio" de lo que espera el Gobierno.

Ayer, Bausili reforzó esa posición al señalar que el Banco Central no prevé volcar pesos a la calle para intentar reanimar la economía.

Reuniones con empresarios, comerciantes y pymes

El mensaje difundido por Bullrich también anticipa una nueva etapa de encuentros con sectores vinculados a la actividad económica. La senadora comenzará a encabezar reuniones similares a la realizada este martes, en las que tendrá contacto con empresarios, comerciantes y pymes.

Desde su entorno aseguran que estas actividades serán realizadas en su condición de senadora y con el objetivo de "estar cerca de la gente".

Sin embargo, en el mismo círculo reconocen que Bullrich trabaja bajo lo que definen como el "concepto de campaña permanente". La explicación adquiere una dimensión política hacia las elecciones presidenciales de 2027. Según señalaron desde su entorno, "quiere ser candidata a vicepresidenta y trabaja para eso".

De esta manera, los encuentros con sectores productivos y comerciales tendrán simultáneamente una justificación vinculada con su actividad como senadora y una dimensión política de cara al futuro.