Bullrich volvió a cuestionar los cambios en Discapacidad y cruzó a Santilli: "Lo que dijo es mentira"

La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias dentro del oficialismo por los cambios introducidos en la Ley de Discapacidad a través del proyecto de Presupuesto 2027 y sostuvo que algunas de las modificaciones "parecen una provocación".

Las declaraciones se produjeron luego de las tensiones generadas por sus críticas al contenido del proyecto enviado por el Gobierno al Congreso.

"Yo tengo una responsabilidad que es generar consensos para que las leyes que manda el Gobierno se aprueben y no sean proyectos perdidos en la nada", afirmó Bullrich.

En declaraciones a LN+, la senadora sostuvo que hubo sectores que interpretaron las modificaciones como un riesgo para el tratamiento legislativo. "Hay mucha gente que cuando vio esto dijo 'es un tren que va directo contra una pared'. Yo lo digo en voz alta, hay un montón que lo piensan y lo voy a hablar con el Presidente, que va a estar de acuerdo", señaló.

Bullrich remarcó además que los aliados del oficialismo están dispuestos a acompañar el Presupuesto, aunque existen aspectos que, según indicó, no serán negociados.

"Nuestros aliados están dispuestos a votar el presupuesto y saben que tienen puntos que no vamos a negociar de ninguna manera. Hay cosas que no las vamos a tocar. Ahora, aquellas cosas que generan sensibilidad en la sociedad y se pueden solucionar de otra forma, sí", afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias políticas de avanzar con medidas que podrían generar rechazo social: "Es tan claro que si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles".

La senadora también planteó que los funcionarios deben mantenerse cerca de las personas con discapacidad y buscar soluciones "siempre dentro de un superávit fiscal". "Si mandás algo que no vas a poder convertir en ley, estás desgastando al Presidente", insistió.

El cruce con Santilli

Bullrich también cuestionó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había asegurado que no conoció los cambios porque se retiró antes de la reunión de la mesa política.

"Eso es mentira, cuando se habló el Presupuesto yo estaba", respondió la senadora.

Además, sostuvo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones. "Martín Menem tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo", afirmó.

Bullrich anticipó que discutirá el tema con Santilli y cuestionó que se difundiera una versión que, según su relato, no coincide con lo ocurrido durante la reunión. "Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es", sostuvo.

Las críticas de Bullrich

El conflicto dentro del oficialismo comenzó cuando Bullrich cuestionó públicamente los cambios incorporados a la Ley de Discapacidad y afirmó que no había sido informada previamente.

"No estaba enterada, tenemos que corregir eso", había señalado.

La senadora explicó que la situación le generó sorpresa porque el tema, según sostuvo, no había sido abordado durante las reuniones de la mesa política del Gobierno.

"Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos", detalló.

Bullrich recordó además que el tema ya se encontraba en las comisiones de la Cámara de Diputados y que existía un acuerdo político entre oficialismo y oposición para discutirlo.

"Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión", indicó.

La senadora también explicó las dificultades que, según su relato, genera para un jefe de bancada desconocer el contenido de un proyecto que llega al Congreso.

"No nos enteramos, es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas", había expresado Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia.