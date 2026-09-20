Macri lidera la estrategia del PRO rumbo al 2027 y encabezará un acto en Jujuy

Mauricio Macri volverá a ponerse al frente de una actividad del PRO en el interior del país con un acto previsto para el viernes 25 de septiembre en Jujuy. El encuentro comenzará a las 16 en el hotel Altos de la Viña y forma parte del despliegue territorial que el partido viene desarrollando durante 2026 con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

El expresidente encabezará la actividad junto a referentes nacionales y provinciales del PRO y tiene previsto mantener además una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La agenda combina así dos dimensiones de la estrategia partidaria: por un lado, la reconstrucción y activación de la estructura territorial; por otro, las conversaciones políticas que el macrismo mantiene en torno a eventuales acuerdos electorales.

La visita a Jujuy representa, dentro de la gira denominada "Próximo Paso", el desembarco del espacio en el NOA después de varios meses de actividades en distintas regiones del país. El objetivo expresado por el partido es recuperar presencia nacional, fortalecer sus estructuras y avanzar en la construcción de candidaturas propias.

El mapa de 17 distritos y la discusión con LLA

La actividad de Macri se produce mientras el PRO y La Libertad Avanza aceleran sus conversaciones para construir un eventual armado electoral conjunto de cara a 2027.

Los dirigentes de ambos espacios comenzaron a analizar el escenario provincia por provincia, con especial atención sobre 17 distritos donde el PRO no gobierna. El análisis contempla las fortalezas territoriales de cada fuerza y la posibilidad de incorporar a otros actores políticos. Entre las alternativas aparece el radicalismo, además de diferentes fuerzas provinciales. La definición de los acuerdos, de todos modos, queda vinculada a las conversaciones que se desarrollen con los gobernadores y con los dirigentes de cada territorio.

La discusión dejó fuera de ese análisis a los tres distritos gobernados por el PRO: Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut. También quedaron fuera los municipios bonaerenses donde gobierna el partido fundado por Macri.

De esta manera, el esquema que se analiza busca diferenciar las situaciones territoriales y evaluar posibles acuerdos de acuerdo con las características políticas de cada provincia.

Una estructura propia como punto de partida

Durante 2026, el PRO se propuso recuperar presencia en todo el país bajo la consigna de dar el "próximo paso" y asumir un rol de garante de la continuidad del cambio. En ese contexto, Macri encabezó diferentes encuentros y actos provinciales destinados a activar la estructura partidaria y avanzar en la construcción de candidaturas propias. El despliegue busca además darle espacio a una nueva generación de dirigentes.

Una de las metas planteadas por el partido consiste en llegar a las elecciones con 150 candidatos a intendente en todo el país. Según la información difundida, una parte importante de esos nombres ya estaría definida, aunque la intención es hacerlos públicos más adelante y de acuerdo con la estrategia electoral de cada distrito.

El objetivo expresado desde el espacio es que el PRO pueda "ser competitivo en cada territorio".

Ese trabajo territorial también adquiere importancia dentro de la negociación con La Libertad Avanza. La intención es que cualquier eventual acuerdo no quede limitado a la incorporación individual de dirigentes del PRO al armado libertario, sino que el partido llegue a esas conversaciones con una estructura propia y con presencia en distintas provincias.

Una negociación que no tendría una única fórmula

La discusión sobre un posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza no presenta necesariamente las mismas características en todo el país. Existen distritos en los que ambas fuerzas ya tienen antecedentes de competencia o acuerdos, mientras que en otros la definición depende de las conversaciones entre los dirigentes locales.

La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales escenarios de esa discusión, mientras que la Ciudad de Buenos Aires también constituye un distrito central para definir el esquema electoral.

Dentro del PRO conviven distintas posiciones sobre el futuro vínculo con LLA. Algunos dirigentes consideran necesario preservar el sello partidario y competir con candidatos propios, mientras que otros contemplan una alianza con el oficialismo libertario como una alternativa para las próximas elecciones.

En ese marco, el desafío planteado para los próximos meses consiste en compatibilizar eventuales acuerdos territoriales con la decisión de mantener una identidad partidaria propia.

La estrategia busca, por lo tanto, fortalecer primero la estructura y ampliar la presencia territorial para llegar a una eventual negociación con mayor volumen político y organizativo.

El recorrido nacional del "Próximo Paso"

La gira nacional del PRO comenzó a tomar forma en marzo, cuando el partido reunió a su dirigencia en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de entonces, el esquema comenzó a trasladarse al interior mediante encuentros regionales y actividades destinadas a mantener activa la estructura partidaria.

La primera escala fue el NEA. El 17 de abril, Macri encabezó en Resistencia el encuentro "Próximo Paso NEA" y posteriormente participó de una cena con dirigentes en Corrientes. Dos días antes, el 15 de abril, había participado de una cumbre del PRO bonaerense.

En mayo, la agenda continuó con un encuentro del PRO Patagonia en Bariloche, que se realizó sin la presencia de Macri, y con una nueva escala del "Próximo Paso" en Mendoza. Allí, además, el expresidente mantuvo una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo.

El recorrido continuó durante junio con una fuerte actividad en la región Centro. Macri pasó por Entre Ríos, donde se reunió con Rogelio Frigerio, y luego llegó a Santa Fe para encabezar el "Próximo Paso Centro" y mantener un encuentro con Maximiliano Pullaro.

Ese mismo mes volvió a la provincia de Buenos Aires, primero para participar de un acto del "Próximo Paso" y pocos días después para una nueva actividad partidaria en Mar del Plata.

Del NEA al NOA, con una mirada puesta en 2027

La secuencia territorial terminó incorporando distintas regiones del país: NEA, Cuyo, Centro, Patagonia y Buenos Aires. En buena parte de esas actividades, Macri apareció como la principal figura de la recorrida.

El próximo capítulo será ahora en Jujuy, donde el 25 de septiembre está previsto un nuevo encuentro del "Próximo Paso" destinado a avanzar con el armado del PRO en el NOA.