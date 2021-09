Cafiero ratificó que no habrá cambios en el Gabinete después de las elecciones: Hay mucha conformidad

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó que haya cambios en el Gobierno después de las elecciones legislativas de noviembre y volvió a cuestionar al expresidente Mauricio Macri, al afirmar que tuvo una “expresión totalmente antidemocrática”.

“El Presidente está muy conforme con el Gabinete”, y “tiene una alta consideración de su gabinete” aseveró acerca de Alberto Fernández, en diálogo con Radio Mitre. Según dijo, el mandatario “es exigente” y “está muy encima de la gestión de cada uno de los ministerios, con reuniones periódicas y siguiendo la evolución de cada uno de los programas que tienen para ejecutar”.

Sin embargo, Cafiero reconoció que “si Alberto Fernández considera que hay que corregir el equipo, lo hará” ya que es el Presidente quien elige a los ministros.

Consultado acerca de su rol en la coalición, el jefe de Gabinete afirmó que “le gusta ser parte de un frente político”. “Soy un militante político del peronismo desde que tengo 15 años y para mí es una honra estar donde estoy”, sostuvo.

El cruce con Mauricio Macri

Cafiero volvió, además, sobre el cruce que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri, quien ayer sostuvo que si los integrantes del Frente de Todos pierden las elecciones legislativas “se van a tener que ir”.

“Me parece que el expresidente tuvo una declaración que no hay que dejar pasar por alto, no se puede permitir, ya que son declaraciones peligrosas y la palabra de un expresidente tiene peso. Él se expresa con total libertad, pero me parece que la expresión fue totalmente antidemocrática” dijo acerca de Macri.

“Si te tenés que ir es porque tenés que interrumpir un mandato constitucional, no es por otra cosa”, opinó Cafiero al respecto.

Cafiero también contestó a Macri, que lo había calificado de “hombre limitado”, con sus mismos términos: “limitado dejó el futuro de los argentinos con una deuda de 100 años”.

Además, dijo que “no está en su sensibilidad lo que Mauricio Macri piense de él” y estimó que el líder opositor recurrió a una “argumentación ad hominem, propia de cuando no tenés argumentos y tratás de descalificar al enunciador”.

El jefe de Gabinete acusó asimismo a la oposición de promover un “discurso de odio” que “daña la democracia”. “Promovieron el discurso del odio durante todo el año pasado y lo sigue haciendo, consideran que eso genera un golpe de efecto mediático”, aseveró Cafiero.

“El discurso de odio lo que siembra es odio y cosecha odiadores y después nadie se quiere hacer responsable de estos odiadores”, afirmó.

Más temprano, en declaraciones a radio El Destape, Cafiero sostuvo que “desde el Frente de Todos nos enfocamos en llevar un mensaje de optimismo a cada rincón del país” y quiso demostrar unidad. “El Frente está unificado, no tiene fisuras y tratamos de vencer la cortina de humo y el desánimo con la que tratan de bloquear lo que está sucediendo en Argentina”, dijo.

Cafiero llamó a la población a evaluar al Gobierno “por las acciones que hace y las políticas públicas” y se mostró confiado en el resultado del Frente de Todos en las elecciones: “No tengo duda que la sociedad nos va acompañar”.