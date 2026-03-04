Marcatón Escolar: qué comercios ofrecen descuentos de un 30% y hasta seis cuotas sin interés

En un contexto clave para las economías familiares ante el inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, junto al Banco Nación Argentina y la Federación Económica de Catamarca, pusieron a disposición del consumidor la lista oficial de comercios adheridos a la acción especial Marcatón escolar, iniciativa que actualmente transita su primera semana de vigencia.

La nómina puede ser consultada a través del Portal Gobierno de Catamarca en el enlace https://portal.catamarca.gob.ar/paginas/marcaton-escolar-175, así como también en las redes sociales y sitios oficiales del Banco Nación Argentina y de la Federación Económica. Desde la organización se aclaró que, por razones operativas, el listado fue dividido en dos partes, correspondientes a cada una de las semanas que dura la promoción.

Un esquema de beneficios diseñado para el inicio de clases

El eje central del Marcatón escolar es un esquema combinado de ahorro directo y financiación, pensado para aliviar el impacto de la compra de productos escolares.

Los beneficios establecidos son los siguientes:

30% de ahorro en productos escolares.

Seis cuotas sin interés.

Reintegro mensual de hasta $ 90.000.

Vigencia los días lunes a jueves.

Fechas específicas:

Del 2 al 5 de marzo.

Del 9 al 12 de marzo.

La promoción aplica exclusivamente para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Bancat MC emitidas por el Banco Nación Argentina, en comercios catamarqueños que se encuentren debidamente adheridos a la iniciativa.

De este modo, el programa articula tres componentes centrales: descuento inmediato, financiación sin costo financiero y tope de reintegro mensual, conformando una herramienta integral para el consumidor.

Organización y acceso a la información

Un aspecto operativo relevante es la división del listado de comercios en dos tramos, uno por cada semana de vigencia del Marcatón escolar. Esta segmentación responde a razones organizativas y busca facilitar la consulta por parte de los usuarios.

El acceso a la información se encuentra centralizado en el Portal Gobierno de Catamarca, que funciona como canal institucional para la difusión oficial de los comercios adheridos. Paralelamente, el Banco Nación Argentina y la Federación Económica también replican la información en sus plataformas digitales, garantizando así múltiples vías de acceso.

Esta coordinación interinstitucional refuerza la transparencia del programa y permite que los consumidores verifiquen previamente qué locales participan antes de concretar sus compras.

Alcance territorial y condiciones de aplicación

El beneficio está dirigido a operaciones realizadas en comercios catamarqueños adheridos, consolidando el alcance local de la medida. La condición excluyente para acceder a las ventajas económicas es que la compra se efectúe:

Dentro de los días estipulados (lunes a jueves en las fechas indicadas).

Con tarjetas Visa, Mastercard o Bancat MC.

Emitidas por el Banco Nación Argentina.

En establecimientos incluidos en el listado oficial.

Este conjunto de requisitos delimita con precisión el universo de operaciones alcanzadas por la promoción, garantizando que el beneficio se aplique bajo criterios claros y verificables.

Una acción coordinada entre Estado y sector financiero

La puesta en marcha del Marcatón escolar refleja una acción articulada entre el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, el Banco Nación Argentina y la Federación Económica. La disponibilidad pública del listado de comercios y la especificación detallada de los beneficios buscan ofrecer previsibilidad al consumidor en un momento de alta demanda de artículos escolares.

Con un 30% de ahorro, seis cuotas sin interés y un reintegro mensual de hasta $ 90.000, la promoción se posiciona como una herramienta concreta para acompañar el consumo en el inicio del calendario escolar, durante dos semanas específicas de marzo.